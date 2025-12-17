“Es una burda copia”: Cote López causó polémica en redes tras acusar a una marca de “aprovechamiento” - Chilevisión

En redes sociales, los seguidores de Cote López se dividen entre los que confundieron ambas marcas y los que le explicaron a la empresaria que la parte acusada se había creado mucho antes.

Cote López generó revuelo en redes sociales este miércoles, tras acusar a una marca de productos capilares de “aprovechamiento” y copia, y ellos respondieron contundentemente.

López publicó un video en su cuenta de Instagram donde aseguró: "Hay una marca que partió después que la nuestra", y mostró como evidencia las fechas de sus cuentas de Instagram.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué pasó con Cote López?

En esa misma línea, López aseguró que estaban "usando los mismos colores, el logo prácticamente igual", y argumentó que el público confundía ambas marcas, lo que fue corroborado por algunos de ellos, mientras que otras personas intentaron explicarle que la empresa a la que estaba acusando, se había formado antes que la suya.

"Al comienzo era pasable el tema (...) son muchos los reclamos que me llegan, entonces me dicen: 'Cote, tu marca de pelo me arruinó el pelo, o me dejó todo matizado. Yo no tengo por ejemplo, matizantes, ni shampoo y: 'Te voy a demandar' y 'Voy a demandar al Sernac'", explicó la empresaria.

Además, arremetió: "Siento honestamente que es una burda copia, por decirlo menos. Creo que se les pasó un poquito la mano, creo que son muy astutos en marketing si lo hicieron pensando en eso mis felicitaciones, pero no cuando me está afectando a mí".

La marca de Cote López se fundó en el año 2020, pero la empresa a la que está acusando se fundó en 2019 y su cuenta de Instagram se creó en 2022: "Aunque pueda ser más antigua, ellos usaron siempre otro logo (dorado) y ahora hace unos años comenzaron a usar los colores que yo uso, por lo que la gente las confunde".

Ante las críticas de los usuarios, la modelo publicó: "Puede no ser culpa de la marca, pero lo hacen en muchos lugares aprovechándose. Quizás fue casualidad o quizás fue a propósito al ver que vendían más así, pero yo solo quería aclararlo".

La marca acusada publicó el documento de registro que data del 2019, luego un reportaje que les habían hecho en 2020 donde aparecen los productos y en ellos se puede ver que utilizaban los mismos colores y logo que ahora, tanto en blanco, como en dorado.

"Nuestro big boss es quien lidera con más de 20 años de trayectoria en el mundo capilar, experiencia, visión y mucho estilo en una sola persona", señalaron a través de Instagram.

Finalmente, ellos concluyeron: "Para que lo tengan en cuenta, en el año 2022 nuestra cuenta oficial fue hackeada, lo que dio origen a esta nueva cuenta verificada con la que hoy seguimos creciendo y conectando con ustedes".

Revisa las publicaciones en Instagram: