“El pasaporte chileno…”: Esposa de diputado ruso viajó y dio a luz en Chile para ciudadanía del menor - Chilevisión

17/12/2025 13:00

“El pasaporte chileno…”: Esposa de diputado ruso viajó y dio a luz en Chile para ciudadanía del menor

La mujer afirmó que esto lo hizo para obtener todos los beneficios del pasaporte nacional, el cual permite en este caso a su hijo a viajar sin visa a más de 160 países del mundo. 

Lyubov Marchenko, ciudadana rusa y esposa del diputado de aquel país Alexander Dorozhkin, están en el ojo del huracán luego de que la mujer diera a conocer que viajaron a Chile para dar a luz a su bebé.

Esto lo hizo para obtener todos los beneficios del pasaporte nacional, el cual permite en este caso a su hijo a viajar sin visa a más de 160 países del mundo. 

"Consideramos dar a luz en Estados Unidos o Canadá, pero nos decidimos por Latinoamérica. El pasaporte chileno permite viajar sin visa a muchos países del mundo" dijo la mujer en sus redes. 

A pesar de que el nacimiento se concretó y el menor obtuvo la ciudadanía chilena, esto le podría costar muy caro a Dorozhkin, ya que algunos parlamentos buscan lograr su destitución. 

Esto es porque el diputado es uno de los líderes de un partido conservador y sumamente nacionalista, por lo que se considera una contradicción entre los valores patriotas de su colectividad y el tener un hijo fuera de Rusia.

En 2023 había ocurrido un caso similar

Cabe señalar que hace dos años había ocurrido un caso similar, donde una pareja viajó exclusivamente desde Moscú a Chile y tuvo a su hijo en Viña del Mar. 

Ahí el matrimonio señaló lo mismo, que deseaban que el menor tuviera otro pasaporte y con mayor posibilidades a nivel mundial. 

