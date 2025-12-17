“El pasaporte chileno…”: Esposa de diputado ruso viajó y dio a luz en Chile para ciudadanía del menor - Chilevisión

La mujer afirmó que esto lo hizo para obtener todos los beneficios del pasaporte nacional, el cual permite en este caso a su hijo a viajar sin visa a más de 160 países del mundo.
Lyubov Marchenko, ciudadana rusa y esposa del diputado de aquel país Alexander Dorozhkin, están en el ojo del huracán luego de que la mujer diera a conocer que viajaron a Chile para dar a luz a su bebé.
Esto lo hizo para obtener todos los beneficios del pasaporte nacional, el cual permite en este caso a su hijo a viajar sin visa a más de 160 países del mundo.
"Consideramos dar a luz en Estados Unidos o Canadá, pero nos decidimos por Latinoamérica. El pasaporte chileno permite viajar sin visa a muchos países del mundo" dijo la mujer en sus redes.
A pesar de que el nacimiento se concretó y el menor obtuvo la ciudadanía chilena, esto le podría costar muy caro a Dorozhkin, ya que algunos parlamentos buscan lograr su destitución.
Esto es porque el diputado es uno de los líderes de un partido conservador y sumamente nacionalista, por lo que se considera una contradicción entre los valores patriotas de su colectividad y el tener un hijo fuera de Rusia.
Cabe señalar que hace dos años había ocurrido un caso similar, donde una pareja viajó exclusivamente desde Moscú a Chile y tuvo a su hijo en Viña del Mar.
Ahí el matrimonio señaló lo mismo, que deseaban que el menor tuviera otro pasaporte y con mayor posibilidades a nivel mundial.