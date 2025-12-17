 “En venganza me...”: Sergio Rojas admitió haber filtrado el video íntimo de Manuel Neira en 2007 - Chilevisión
17/12/2025 12:22

“En venganza me...”: Sergio Rojas admitió haber filtrado el video íntimo de Manuel Neira en 2007

El periodista hizo un mea culpa y aseguró que no dimensionó la magnitud de su actuar en aquel entonces, donde también tenía archivos íntimos de Arturo Vidal, Kike Acuña y "casi toda la Selección Chilena".

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Sergio Rojas admitió haber filtrado el video íntimo de Manuel Neira en 2007 en venganza por una supuesta infidelidad del futbolista a su expareja.

El periodista admitió haber tenido el mismo tipo de contenido de múltiples futbolistas dado que era una práctica común entre ellos y aseguró que todos los involucrados lo sabían porque enviaban recurrentemente esos registros a otras mujeres.

¿Sergio Rojas filtró un video íntimo de Manuel Neira?

Respecto del video íntimo de Neira, Rojas aseguró en el último capítulo de Que Te Lo Digo que "ese video lo mostré yo, el de Manuel, pero fue porque Manuel... bueno, todos saben que hay un video de Manuel autosatisfaciéndose (...) ¿No se acuerdan de ese video?".

Rojas explicó que era un video de pocos segundos que él había enviado a quien era su pareja en ese entonces y no se trataba de Pamela Díaz: "Él se lo mandó a la polola y después Manuel engañó a esa polola y ella en venganza me lo mando a mí".

En esa misma línea, agregó: "Yo lo subí a la página (...) y me lo bajaban de YouTube y tenía que ir subiéndolo a distintas plataformas. Hicieron hasta canciones con este video, lo repetían mil veces".

Sin embargo, el periodista hizo un mea culpa y comentó: "Yo tampoco en ese momento le tomé la magnitud, Manuel menos mal que también se lo tomó en buena onda, no ejerció ningún tipo de acción legal".

"Yo en ese tiempo tenía fotos de Arturo Vidal, de Kike Acuña y de casi toda la Selección Chilena y ellos sabían que yo tenía esas fotos y para ellos, como saben que los gallos están bien hechos y todo, no les representaba ningún tipo de pudor, porque ellos mismos se las mandaban siempre a las niñas y las reutilizaban", cerró Rojas.

