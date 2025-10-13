"Cada vez que...": Nano Calderón publica pantallazos que desmienten a Sergio Rojas tras polémica - Chilevisión

El periodista había dado a entender que fue a encontrarse con Calderón para hablar con él sobre la polémica que se generó luego de que Sergio tildara a Nano de "delincuente", pero él lo desmintió.

Este fin de semana el conflicto entre Sergio Rojas y Nano Calderón escaló a nuevos niveles luego de que el periodista asegurara que había ido a ver al hijo de Raquel Argandoña a su casa para encararlo, sin obtener respuesta.

Calderón utilizó sus redes sociales para desmentirlo y expuso las conversaciones, donde le pide que entre al condominio en donde vive para hablar sobre sus dichos en televisión, en los que Rojas tildó a Nano de "delincuente".

¿Qué pasó entre Nano Calderón y Sergio Rojas?

"¿Tienes algún número de contacto? Estoy afuera de tu condominio. Quiero hablar contigo de cara sin TV", escribió Rojas, mientras que Nano contestó: "Dejé dicho que puedes pasar si vienes. Supe que dijiste en TV que hacía falta que alguien me pegara cuando chico".

En esa misma línea, Calderón lanzó una ácida advertencia: "Ten claro que si vienes a poner un pie en mi casa, te paras de mano para ver si haces lo que tanto dices".

Aunque al principio, en las capturas de pantalla Sergio asegura que le avisará cuando llegue al domicilio, luego contesta: "jajajá gracias, pero no estoy para tus tiempos, pero volveré con papeles en mano".

Al respecto, Nano escribió: "Payaso (...) Tengo grabado a la conserje que dice que nadie ha venido (...) No te doy más pantalla, voy a estar todo el día esperándote. Cuando quieras decirme algo, ven a hacerlo acá, frustrado".

Luego de hacer públicas las capturas de pantalla, el hijo de Raquel Argandoña añadió: "Tenía fe que quizás cumplía con entrar, pero al parecer, efectivamente, solo busca atención. Que lástima, me quedé con las ganas".

"Conste que subo esto solo porque él subió las historias dando a entender que no le contesté, pero no subió la respuesta (...) que ahora vaya a hablar y dar 100.000 entrevistas. Cada vez que se haga el malo, o insulte a otras personas en TV recuérdenle que conmigo se c... entero jajajá", cerró Nano.

