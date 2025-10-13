 "Cada vez que...": Nano Calderón publica pantallazos que desmienten a Sergio Rojas tras polémica - Chilevisión
Minuto a minuto
“¡No puede ingresar!”: Viralizan a funcionaria de Metro que no dejó pasar a supuesto vendedor ambulante Muere René Olivares, pintor e integrante de Los Jaivas, a los 74 años VIDEO | “¡Hazlo descansar!”: Graban a conductor con caballo amarrado a su auto en Coquimbo Gobierno anuncia querella por Ley Antiterrorista tras ataque en Ercilla que dejó dos heridos “Rubia, de colegio privado...”: El día en que Carolina del Real entregó su testimonio en CHV
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/10/2025 10:47

"Cada vez que...": Nano Calderón publica pantallazos que desmienten a Sergio Rojas tras polémica

El periodista había dado a entender que fue a encontrarse con Calderón para hablar con él sobre la polémica que se generó luego de que Sergio tildara a Nano de "delincuente", pero él lo desmintió.

Publicado por CHV Noticias

Este fin de semana el conflicto entre Sergio Rojas y Nano Calderón escaló a nuevos niveles luego de que el periodista asegurara que había ido a ver al hijo de Raquel Argandoña a su casa para encararlo, sin obtener respuesta.

Calderón utilizó sus redes sociales para desmentirlo y expuso las conversaciones, donde le pide que entre al condominio en donde vive para hablar sobre sus dichos en televisión, en los que Rojas tildó a Nano de "delincuente".

¿Qué pasó entre Nano Calderón y Sergio Rojas?

"¿Tienes algún número de contacto? Estoy afuera de tu condominio. Quiero hablar contigo de cara sin TV", escribió Rojas, mientras que Nano contestó: "Dejé dicho que puedes pasar si vienes. Supe que dijiste en TV que hacía falta que alguien me pegara cuando chico".

En esa misma línea, Calderón lanzó una ácida advertencia: "Ten claro que si vienes a poner un pie en mi casa, te paras de mano para ver si haces lo que tanto dices".

Aunque al principio, en las capturas de pantalla Sergio asegura que le avisará cuando llegue al domicilio, luego contesta: "jajajá gracias, pero no estoy para tus tiempos, pero volveré con papeles en mano".

Al respecto, Nano escribió: "Payaso (...) Tengo grabado a la conserje que dice que nadie ha venido (...) No te doy más pantalla, voy a estar todo el día esperándote. Cuando quieras decirme algo, ven a hacerlo acá, frustrado".

Luego de hacer públicas las capturas de pantalla, el hijo de Raquel Argandoña añadió: "Tenía fe que quizás cumplía con entrar, pero al parecer, efectivamente, solo busca atención. Que lástima, me quedé con las ganas".

"Conste que subo esto solo porque él subió las historias dando a entender que no le contesté, pero no subió la respuesta (...) que ahora vaya a hablar y dar 100.000 entrevistas. Cada vez que se haga el malo, o insulte a otras personas en TV recuérdenle que conmigo se c... entero jajajá", cerró Nano.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Trabajadores reciben bono de hasta $22 mil: Consulta con tu RUT si te corresponde la Asignación Familiar

Lo último

Lo más visto

“Tengo las manos limpias”: Daniel Fuenzalida mostró cifras por millonarias deudas con Rosario Bravo

El animador hizo un mea culpa donde también pidió disculpas a Sergio Rojas por la inscripción del dominio de otro programa y aseguró que nunca hubo una mala intención en sus acciones.

13/10/2025

VIDEO | Empresario agredió y amenazó con una pistola a repartidor en Laguna Verde

La víctima llegó hasta la propiedad del individuo para descargar unas cerámicas. Ante su negativa de llevarlas al fondo del terreno, el empresario comenzó a agredirlo de forma verbal y lo amenazó con una pistola.

13/10/2025

A los 45 años muere Carolina del Real, activista e influencer en la prevención del VIH

Los actos fúnebres comenzarán este lunes a las 13:00 horas, con una misa en su honor y horas más tarde se realizará su funeral en cementerio Parque del Recuerdo.

13/10/2025

“No me daba para más”: El lamento de Helhue Sukni tras su gran fiesta de cumpleaños

La abogada tenía la intención de invitar a 250 personas, pero no pudo pagar tanto dinero: "Uno nunca sabe cuánto tiempo va a durar", aseguró.

13/10/2025