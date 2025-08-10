 “Se empezó a...”: Nano Calderón impactó con episodio que dejó más preguntas que respuestas - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/08/2025 15:23

“Se empezó a...”: Nano Calderón impactó con episodio que dejó más preguntas que respuestas

El empresario se encontraba caminando por los alrededores de su hogar cuando se percató que en la plaza más cercana había una máquina de ejercicio que se movía sola y mantuvo alerta a sus seguidores.

Publicado por CHV Noticias

Este fin de semana Nano Calderón causó revuelo en redes sociales tras compartir una experiencia paranormal que vivió cerca de su hogar.

El empresario estaba paseando por una plaza cercana cuando se percató que una de las máquinas dispuestas para hacer ejercicio comenzó a moverse sola y a ello se sumaron otros hechos que mantuvieron en alerta a sus seguidores.

¿Qué pasó con Nano Calderón?

"Se empezó a mover solo y no ha venido nadie. Qué fantasmita quiere que vaya a jugar", expresó el empresario, mientras grababa la máquina de ejercicio que se había comenzado a mover.

En esa misma línea escribió: "En otra toma, acabamos de cachar que se apagó el foco. Será, en caso de que sea verdad lo que dijo la seguidora, que el fantasma jale lo que quiera no más, tocó".

A continuación, Calderón mostró el mensaje de dicha seguidora, el cual mencionaba: "Aunque tú no creas en nada de eso, no pierdas la fe. Eso que presencias, aunque no lo creas, son espíritus malignos. Intenta que no logren llamar mucho tu atención, si lo logran pueden crear cierto tipo de conexión y te siguen. Así pasa cuando la gente dice que en la noche sintieron que le jalaron los pies en la cama".

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD 2025: Cirugías y procedimientos incluidos en el beneficio de Fonasa

Lo último

Lo más visto

“¡No voy a perder 20 millones!”: Filtran video de Raquel Argandoña tras supuesto robo en avión

El registro fue grabado por un pasajero que iba a bordo en el mismo vuelo que Raquel y muestra a la animadora hablar con un asistente de vuelo tras percatarse que no tenía su costoso reloj.

10/08/2025

VIDEO | Show por Día del Niño en Temuco desata críticas por baile y vestuario “inapropiado”

La presentación del show Mago Renato incluyó a una actriz cuyo baile y vestuario provocaron el malestar de varios apoderados.

09/08/2025

“Llanto y gritos”: Reportan millonario robo a Raquel Argandoña a bordo de un avión

La animadora se encontraba viajando desde Panamá a Santiago con José Miguel Viñuela tras haber hecho un viaje de trabajo a Aruba, cuando ocurrieron los hechos.

10/08/2025

La noche en que “Mamito” Contreras mató al exesposo de Gloria Benavides frente a su hijo

El hijo del exdirector de la DINA y defensor de la dictadura militar de Augusto Pinochet le disparó a su suegro luego de que este intercediera ante una actitud intimidante por parte de Contreras.

09/08/2025