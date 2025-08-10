“Se empezó a...”: Nano Calderón impactó con episodio que dejó más preguntas que respuestas - Chilevisión

El empresario se encontraba caminando por los alrededores de su hogar cuando se percató que en la plaza más cercana había una máquina de ejercicio que se movía sola y mantuvo alerta a sus seguidores.

Este fin de semana Nano Calderón causó revuelo en redes sociales tras compartir una experiencia paranormal que vivió cerca de su hogar.

El empresario estaba paseando por una plaza cercana cuando se percató que una de las máquinas dispuestas para hacer ejercicio comenzó a moverse sola y a ello se sumaron otros hechos que mantuvieron en alerta a sus seguidores.

¿Qué pasó con Nano Calderón?

"Se empezó a mover solo y no ha venido nadie. Qué fantasmita quiere que vaya a jugar", expresó el empresario, mientras grababa la máquina de ejercicio que se había comenzado a mover.

En esa misma línea escribió: "En otra toma, acabamos de cachar que se apagó el foco. Será, en caso de que sea verdad lo que dijo la seguidora, que el fantasma jale lo que quiera no más, tocó".

A continuación, Calderón mostró el mensaje de dicha seguidora, el cual mencionaba: "Aunque tú no creas en nada de eso, no pierdas la fe. Eso que presencias, aunque no lo creas, son espíritus malignos. Intenta que no logren llamar mucho tu atención, si lo logran pueden crear cierto tipo de conexión y te siguen. Así pasa cuando la gente dice que en la noche sintieron que le jalaron los pies en la cama".

