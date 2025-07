¿Se suma a Kel? Nano Calderón revela en qué van sus estudios y si seguirá los pasos de su hermana - Chilevisión

El influencer de 28 años dio detalles de sus planes para el futuro y qué hará con sus estudios.

Utilizando sus redes sociales, Hernán "Nano" Calderón se refirió a cuánto ha avanzado en sus estudios universitarios y reveló si se sumará a su hermana Kel Calderón en el ejercicio de su profesión.

Recordemos que el influencer de 28 años cursó Derecho en la Universidad Andrés Bello, la misma carrera de la que su hermana se tituló en agosto de 2024.

En medio de una dinámica con sus seguidores, Nano Calderón fue consultado por el avance de sus estudios, pero antes le preguntaron sobre cuáles son sus planes a futuro: "¿Sueños por cumplir?", le escribió un usuario.

"Ya he tachado en la lista todo lo que tenía escrito. Siento que he sido muy responsable y bien, por un lado, pero por el otro siento que hace falta un poco de irresponsabilidad", escribió.

Inmediatamente después, Nano dijo que "lo que me falta es relajarme y disfrutar más" y que para eso ha planificado sus últimos dos años de vida: "Siempre dije que 2024 y 2025 me iba a encerrar para dejar mi vida resuelta. Va todo de acuerdo al plan. 2026 me dedico a disfrutar".

¿Se suma a Kel? En esto van los estudios universitarios de Nano Calderón

Al margen de lo anterior, Nano Calderón también reveló en qué va su carrera de Derecho. Todo luego que a fines de 2023, él mismo dijera que terminaría sus estudios, pero que no está en sus planes ejercer como abogado.

Y hoy, lo reconfirmó. El influencer contestó afirmativamente la pregunta y reveló el curioso destino que tuvo el título tras la ceremonia: "Lo terminé, ya me pasaron el título. Ahí está tirada la w... en la bodega", zanjó.