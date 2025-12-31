 Colores para darle la bienvenida al 2026: ¿Qué significada recibir el Año Nuevo con rojo? - Chilevisión
31/12/2025 09:27

Colores para darle la bienvenida al 2026: ¿Qué significada recibir el Año Nuevo con rojo?

En el arribo de un nuevo año, mucha gente recurre a cábalas, donde las más habituales son comer algunas frutas, salir a dar una vuelta con una maleta o usar una vestimenta de un determinado color. 

Solo horas restan para festejar la llegada de 2026 en Chile, donde en varios países del mundo ya iniciaron las celebraciones, como es el caso de Nueva Zelanda. 

El arribo de un nuevo año produce varias emociones e ilusión de las personas en lograr objetivos y tener un mejor año respecto del que se está acabando. 

¿Qué significa recibir el Año Nuevo con color rojo?

El uso de determinados colores lo utilizan las personas para atraer el éxito, la abundancia, y el amor, entre otras cosas.

Uno de esos y más populares colores que se usan es el rojo, que simboliza el amor, la pasión, el deseo y la intensidad emocional.

Por eso es común en personas que quieren fortalecer sus relaciones o directamente encontrar pareja. Aunque hace un tiempo era muy utilizado en ropa interior, ahora es masivo su uso en todo tipo de prendas, desde vestidos, blusas, camisas y poleras. 

