Panoramas alternativos para celebrar el Año Nuevo en Santiago - Chilevisión

30/12/2025 16:15

Panoramas alternativos para celebrar el Año Nuevo en Santiago

Si aún no tienes claro qué hacer en Nochevieja, acá te dejamos una selección de planes temáticos o al aire libre.

Publicado por CHV Noticias

Quedan pocas horas para que termine el 2025 e inicie el 2026 y, con ello, muchos ya comienzan a preparar la forma en la que recibirán la celebración de Año Nuevo.

Además de las clásicas fiestas o cenas, las personas podrán disfrutar de una serie de panoramas alternativos.

Panoramas alternativos para hacer en Año Nuevo en Santiago

  • Fuegos artificiales

Para este Año Nuevo 2026, el panorama por excelencia en Santiago serán los fuegos artificiales en la Torre Entel, con un espectáculo que se extenderá por 15 minutos, incorporará mil drones y 7 mil monotiros de fuegos artificiales.

También habrá shows musicales, los que estarán a cargo de Américo, La Noche, Princesa Alba y la DJ Isabella Serafini.

  • Parques (como O'Higgins o Quinta Normal): 

Si prefieres una alternativa al aire libre, aparecen opciones como el parque O'Higgins, en Santiago Centro, o el de Quinta Normal. 

  • Miradores

Similares a la anterior aparecen los miradores u otros espacios al aire libre. Entre las alternativas más cotizadas están el Cerro Santa Lucía o el Cerro Renca, que ofrecen vistas privilegiadas y conexión con el patrimonio de la ciudad. 

  • Circos

En la última de las opciones están lugares temáticos que funcionarán durante Nochevieja, siendo los circos uno de los más llamativos.

Por ejemplo, el Rencircus del Hotel Renaissance tendrá una función especial a las 19:00 horas del 31 de diciembre, en un plan que incluye cóctel, cena, fiesta y performances.

