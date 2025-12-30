Asados, cervezas y contenidos para adultos: Los otros videos grabados en cárceles de Chile - Chilevisión

La polémica fiesta de reclusos al interior de la cárcel Santiago 1 filtrada a comienzos de noviembre mostró solo la punta del iceberg de un grave problema al interior de las cárceles de Chile.

El uso de celulares por parte de internos no solo evidencia las debilidades de los sistemas de seguridad, sino que también revela que para muchos delincuentes la cárcel no es sinónimo de sanción ni condena.

Un equipo de Reportajes de CHV Noticias encontró en redes sociales registros que dan cuenta de "emprendedoras" con venta de contenidos para adultos, algo parecido un show de talentos, fiestas y asados, hasta desafíos virales de TikTok.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"No puede ser que para estos sujetos la cárcel sea un nuevo mercado criminal donde se enriquecen, siguen ganando dinero... es ilógico", declaró Christian Alveal, exdirector de Gendarmería Chile. "El Estado tiene que asumir que la sanción penal hoy se fue al carajo", agregó.

Es una situación que preocupa, ya que muchos de estos videos fueron grabados dentro de recintos penales con teléfonos ingresados por funcionarios de Gendarmería.

Para hacer frente a este problema, en Chile se utilizan sistemas de bloqueo de señal de celulares. Una tecnología cuestionada después de que se conociera un informe de Contraloría que reveló que solo 10 de las 79 cárceles de regimen cerrado contaban con estos sistemas de inhibición de teléfonos.