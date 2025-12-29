CHV Noticias en Santiago 1: Cómo funcionan los inhibidores de señal y cómo se combate la corrupción - Chilevisión

Estafas telefónicas, extorsiones y hasta publicaciones en TikTok son algunos de las acciones que reclusos realizan desde el interior de los recintos penitenciarios, pues los sistemas de bloqueo de celulares parecen no estar funcionando como se esperaba. A esto se suma la evidencia de gendarmes que colaboraban con el crimen organizado. Ingresamos al penal Santiago 1 para conocer cómo funcionan los inhibidores de señal y cómo se combate la corrupción al interior de las cárceles. El reportaje es de Javier Hernández.