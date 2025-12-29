 CHV Noticias en Santiago 1: Cómo funcionan los inhibidores de señal y cómo se combate la corrupción - Chilevisión
Importantes pérdidas en Huechuraba: ¿Quién responde por los incendios en bodegas? Clausuran galpón completo en el Persa Bío Bío: Apuntan a bandas dedicadas al robo de teléfonos "Tenía el respeto y cariño de sus pares": Alcalde de Litueche lamentó muerte de comandante de Bomberos Alerta Amarilla por incendio en San Carlos de Apoquindo: Sigue el combate pero descartan evacuación
CHV Noticias en Santiago 1: Cómo funcionan los inhibidores de señal y cómo se combate la corrupción

Estafas telefónicas, extorsiones y hasta publicaciones en TikTok son algunos de las acciones que reclusos realizan desde el interior de los recintos penitenciarios, pues los sistemas de bloqueo de celulares parecen no estar funcionando como se esperaba. A esto se suma la evidencia de gendarmes que colaboraban con el crimen organizado. Ingresamos al penal Santiago 1 para conocer cómo funcionan los inhibidores de señal y cómo se combate la corrupción al interior de las cárceles. El reportaje es de Javier Hernández.

