Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

La mañana de este miércoles 31 de diciembre se registró un movimiento telúrico en la región de Antofagasta.

Un sismo de 4,1 sacudió durante la mañana de este miércoles 31 de diciembre el norte del país, concretamente la región de Antofagasta.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 09:37 horas y se ubicó a 27,21 kilómetros al oeste de la ciudad de Antofagasta.

Este fuerte temblor se suma a otro que afectó a la misma región el pasado 9 de diciembre, donde un sismo de 4,7 se registró en el noreste de Socaire.