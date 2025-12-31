 Con el método del “pinchazo”: Detienen a sujetos que robaban a turistas en la Autopista Los Libertadores - Chilevisión
31/12/2025 08:36

Con el método del “pinchazo”: Detienen a sujetos que robaban a turistas en la Autopista Los Libertadores

Uno de los individuos cuenta con 47 detenciones previas, el segundo de ellos tiene seis, en ambos casos por distintos delitos.

Publicado por CHV Noticias

Dos hombres fueron detenidos durante este martes tras ser acusados de robar a turistas argentinos a través del pinchazo de neumáticos en el peaje Chacabuco, ubicado en la comuna de Colina.

La detención se efectuó a eso de las 12:40 horas en la Autopista Los Libertadores cuando personal de Carabineros de la Tenencia Carreteras Colina efectuaba patrullajes preventivos.

Los antecedentes de la detención

Según indicó el subcomisario de Carabineros de la subcomisaría Carreteras Colina, capitán Eduardo Oyarce, los individuos "arrojaban diferentes objetos a la calzada para que los vehículos que se desplazan pinchen sus neumáticos".

"Tras indicarles que los van a ayudar a superar esta situación, en el reemplazo del neumático, aprovechan esta instancia para robar diversas especies que portan las víctimas en sus vehículos", agregó.

Respecto de los individuos, se trata de un ciudadano chileno, mayor de edad que contaba con 47 detenciones previas por distintos delitos, seis órdenes de detención vigentes y una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno con monitoreo electrónico.

Finalmente, la segunda persona es un ciudadano cubano mayor de edad con seis detenciones previas por diversos delitos y ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

