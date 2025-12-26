Patrulla de Carabineros chocó contra bus RED en Pudahuel: Hay dos funcionarios policiales heridos - Chilevisión

Una patrulla de Carabineros chocó contra un bus de la Red Metropolitana de Movilidad (RED) durante la mañana de este viernes. Los hechos ocurrieron en Avenida San Pablo con El Tranque en la comuna de Pudahuel. Hay dos funcionarios lesionados que fueron asistidos y trasladados a un centro asistencial. El choque ocurrió en un cruce regulado por semáforos y, por el momento, se desconocen las causas del accidente. Asimismo, tampoco se han reportado lesionados al interior del bus. El impacto generó la activación de los airbags en la patrulla policial.