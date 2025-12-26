 Patrulla de Carabineros chocó contra bus RED en Pudahuel: Hay dos funcionarios policiales heridos - Chilevisión
Minuto a minuto
Motociclista murió tras perder el control de su vehículo en la Autopista Central Fuego asola a la región de O'Higgins: Alerta roja por incendios forestales en Pichidegua y Maule Por explotación sexual infantil y otros delitos: Decretan prisión preventiva para conocido influencer Alarma por reactivación de incendio forestal fuera de control en Pichidegua: Se acerca a viviendas “No alcanzamos a sacar casi nada”: El crudo testimonio de familia damnificada por incendio forestal
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
26/12/2025 07:46

Patrulla de Carabineros chocó contra bus RED en Pudahuel: Hay dos funcionarios policiales heridos

Una patrulla de Carabineros chocó contra un bus de la Red Metropolitana de Movilidad (RED) durante la mañana de este viernes. Los hechos ocurrieron en Avenida San Pablo con El Tranque en la comuna de Pudahuel. Hay dos funcionarios lesionados que fueron asistidos y trasladados a un centro asistencial. El choque ocurrió en un cruce regulado por semáforos y, por el momento, se desconocen las causas del accidente. Asimismo, tampoco se han reportado lesionados al interior del bus. El impacto generó la activación de los airbags en la patrulla policial. 

Lo más visto

“Los que me conocen...”: El enigmático mensaje de Pangal Andrade en medio de denuncia de Conaf

El deportista extremo será formalizado en febrero de 2026 por un presunto uso ilegal de fuego en el Parque Nacional Hornopirén.

25/12/2025

Stranger Things 5: Conoce la hora exacta EN CHILE del estreno del Volumen 2 en Netflix

Netflix estrenará hoy tres episodios de la quinta temporada, dejando la historia casi completa antes del capítulo final, que llegará el 31 de diciembre.

25/12/2025

“No la reconocí”: Kel Calderón impacta en TikTok por supuesto retoque estético

La influencer apareció en un registro promocionando su colección de maquillaje, pero usuarios de redes sociales advirtieron algunos cambios en su rostro y hasta especularon con un posible cambio estético.

24/12/2025

Segundo detenido por asesinato del “Mono Vaster” queda en prisión preventiva

El OS9 de Carabineros arrestó a un hombre de 23 años por su presunta participación en el crimen ocurrido en 2024. El imputado fue formalizado por homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

25/12/2025
Publicidad