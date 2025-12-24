El video viral de Carabineros en Navidad inspirado en “Mi Pobre Angelito” que usuarios destacaron en redes - Chilevisión

A pesar de que la primera película tiene más de 30 años, sigue siendo un clásico en esta época del año y fue utilizado por la institución para dejar un mensaje navideño.

En la previa de Navidad, Carabineros de Chile publicó un video recreando partes de la reconocida película "Mi Pobre Angelito", protagonizado por Macaulay Culkin.

A pesar de que las películas son de 1990 y 1992, siguen siendo un clásico navideño y tradición en muchas casas de nuestro país, que disfutan viendo y riendo con la cinta que marcó a varias generaciones.

Por este motivo, la institución policial compartió un video inspirado en la película, donde incluso aparecen los villanos Marv y Harry, quienes sufrieron con la astucia e inteligencia de Kevin McCallister.

Además, Carabineros dejó un mensaje. "¡Muy Feliz Navidad! En esta nochebuena, y mientras muchas familias se reúnen para celebrar, compartir y disfrutar, seguiremos desplegados en cada rincón del país, trabajando con vocación y compromiso por la seguridad de todos. Que esta Navidad esté llena de paz, unión y esperanza".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carabineros de Chile (@carabchile)

Reacción de usuarios por video navideño de Carabineros

El video fue destacado por los usuarios de redes sociales, que además dejaron positivas respuestas a la institución.

"Aww que lindo video. Feliz Navidad", "Me encanta. Bendiciones a nuestros Carabineros especialmente a los que estaran de turno los dias festivos" y "Emocionante, hace poco vi el video junto a mi pequeña, hermosa versión...", fueron algunos de los mensajes.