Reportan nuevo temblor en la región de Coquimbo: Revisa la magnitud y zona afectada - Chilevisión

Un nuevo sismo de 3,6 se registró durante la mañana de este jueves 14 de febrero en la zona centro norte del país, específicamente en la región de Coquimbo.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 9:35 horas y se localizó a 12 kilómetros al oeste de Punitaqui.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,6 a una profundidad de 46 kilómetros.

Hora Local: 2026/02/14 09:35:55, mag: 3.6, Lat: -30.79, Lon: -71.38, Prof: 46.03, Loc : 12.71 km al O de Punitaqui — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 14, 2026

Seguidilla de temblores en Punitaqui

En los últimos días Punitaqui ha sido epicentro de una seguidilla de temblores. El jueves pasado se percibió un sismo de 6,1, que se pudo sentir desde la región de Atacama hasta el Ñuble.

Ese mismo día se registraron dos nuevos movimientos de magnitud 4,1.