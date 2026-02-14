 “Perdí el control”: Arturo Ruiz Tagle rompe su silencio tras insultos al público de festival en Puerto Montt - Chilevisión
“Perdí el control”: Arturo Ruiz Tagle rompe su silencio tras insultos al público de festival en Puerto Montt

El humorista acusó que el público era muy joven para disfrutar de su espectáculo.

Publicado por Josefina Vera

Una complicada noche tuvo Arturo Ruiz-Tagle durante su presentación en el Festival Capital Puerto Montt 2026, luego de que terminara insultando al público con gestos obscenos en medio de la rutina.

Ante esto, el humorista hizo un mea culpa de la situación y explicó por qué perdió el control frente al público a solo 30 minutos del show, lo que lo llevó a llenarse de pifias y se le pidiera bajar del escenario.

Ruiz - Tagle confiesa el por qué de su reacción ante el público de Puerto Montt

Si bien el comediante estaba listo para hacer reír al mismo público que Joe Vasconcellos, su principal problema habría sido presentarse la noche de SINAKA, con un grupo de personas que no compartirían su humor.

"Me arriesgué y, bueno, estoy pagando el riesgo de una noche muy difícil", aseguró Ruiz - Tagle a Zona de Estrellas.

En este contexto, recordó a parte del público que lo abucheaba. "La platea estaba riéndose, pero atrás había un grupo que no me dejó concentrarme, que me gritaba 'facho', 'chao', etc. Me puse fome, perdí el ritmo, no pude concentrarme ni hacer mi trabajo bien", expresó.

Si bien el indicó que el público era "comunista" y por eso querían que se bajara, terminó reflexionando que el grupo etareo no era el adecuado. "Quizás soy pa' gente más adulta, también perdí el control y, bueno, me tocó no más", cerró.

