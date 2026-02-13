Hizo gestos obscenos y les dijo "comunistas": Arturo Ruiz-Tagle explotó contra el público en festival de Puerto Montt - Chilevisión

El humorista tuvo que retirarse el escenario tras fuertes pifias de la gente a raíz de sus chistes y acciones ofensivas. Revisa acá el video de lo ocurrido.

Arturo Ruiz-Tagle fue pifiado fuertemente por el público del festival Capital Puerto Montt 2026, donde se presentó este miércoles. Tras 30 minutos de rutina debió terminarla por la negativa respuesta de los asistentes que le gritaban "fome".

"Pifien más fuerte, los comunistas que están atrás. Aprovecha la lancha y te vas a Cuba”, expresó el comediante quien posteriormente se realizó gestos obscenos en contra de las personas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Ruiz-Tagle continuó su rutina: "Me llevan años funando, y he recibido hasta amenazas de muerte por mis chistes. Los mismos que me trataban de homofóbico, transfóbico. Cómo voy a ser homofóbico, si soy actor de teatro, me quedo sin amigos“.

Pero las pifias no cesaron, incluso aumentaron. “Qué bueno que esté pasando esto, porque un fracaso me puede enseñar mucho, como no venir a festivales. La verdad a mí tampoco me dan ganas de estar así aquí. Creo que ya está bueno”, expresó el humorista.

“No al aborto, sí a la vida. Una pifia más, una pifia menos", cerró Ruiz-Tagle y se retiró del escenario.