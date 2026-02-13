Nuevo sismo sacude la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

La mañana de este viernes 13 de febrero se registró un movimiento telúrico en la región de Atacama.

Un sismo de 3,7 sacudió durante la mañana de este viernes 13 de febrero al norte chico del país, concretamente a la región de Atacama.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 06:47 horas y se ubicó a 73,51 kilómetros al este de Copiapó.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 97,5 kilómetros.