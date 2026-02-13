Se decretó una medida cautelar: Revelan motivo de denuncia de Yamila Reyna tras quiebre con Américo - Chilevisión

Tras una serie de confusos episodios durante el fin de semana pasado, la actriz habría llegado hasta una comisaría en Vitacura para interponer una denuncia.

Este viernes se reveló la causa de la denuncia que presentó Yamila Reyna en contra de Américo, tras la serie de violentas discusiones que generaron el quiebre sentimental entre ambos.

Esto, luego de que la pareja participara en el Festival de Oro Verde en la comuna de Empedrado en Talca, donde el cantante nacional habría llegado en "condiciones deplorables".

¿Cuál es la causa de la denuncia de Yamila Reyna a Américo?

Al respecto, en el último capítulo de Plan Perfecto se reveló que se trata de una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) y luego, el abogado Claudio Rojas reveló detalles del proceso.

"Estaría contenida la denuncia que hace Yamila en Carabineros. La información que ella entrega es que relata hechos de violencia intrafamiliar, principalmente violencia psicológica, y además habría violencia física, y esa violencia física constaría de ciertas cosas en su cara, que le pasó a ella", detalló.

En esa misma línea, Rojas explicó: "Tengo entendido que todo esto está radicado en el Centro de Medidas Cautelares del Tribunal de Familia y se habría decretado la prohibición de acercamiento".

"Lo que sí es un hecho es que Américo está con prohibición de acercamiento a Yamila en este momento por lo grave de los hechos denunciados", complementó el abogado.

Luego, Eduardo de la Iglesia precisó que, durante la pelea en la bencinera, ningún testigo relata que Reyna haya sido agredida, por lo que Claudio Rojas concluyó: "En ese momento, supuestamente, según el parte policial, habrían ocurrido algunos hechos de violencia física".

Revive el momento: