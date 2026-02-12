“Es criminal”: Pdte. Boric critica el bloqueo de EEUU a Cuba y anuncia envío de ayuda - Chilevisión

El mandatario anunció que Chile realizará un aporte a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) e hizo un llamado a la comunidad internacional para terminar con el bloqueo a la isla.

El presidente Gabriel Boric se refirió al anuncio del gobierno sobre enviar ayuda humanitaria a Cuba, luego del bloqueo de Estados Unidos impulsado por la administración de Donald Trump.

A través de su cuenta de X, el mandatario catalogó de “criminal” e “inhumano” la política implementada en contra la isla, que ha provocado cancelaciones de vuelo, racionamientos de petroleo y apagones.

“El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo”, expuso.

Boric también apuntó a la crisis humanitaria que vive Cuba y enfatizó que “se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes”.

Presidente Boric anunció ayuda a través de la UNICEF

El presidente también anunció que Chile hará un aporte al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) e hizo un llamado a la comunidad interncional para terminar con el bloqueo a Cuba.

“A través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos“, señaló.

“Hacemos un llamado a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones”, cerró.