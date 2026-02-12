¿Ya no distingues lo real? El salto de la IA con Seedance 2.0 que lo hará aún más difícil - Chilevisión

El modelo Seedance 2.0 vino a revolucionar la creación de videos hechos con inteligencia artificial para siempre. Su capacidad para replicar a los humanos ha sorprendido a todo internet.

Si ves a Brad Pitt peleando con Tom Cruise no te confundas, no es real. Por más que lo parezca. Se trata de un nuevo salto de la inteligencia artificial que ha logrado imitar el realismo físico de los humanos de manera casi perfecta: Seedance 2.0.

Esta actualización es un nuevo paso que ha revolucionado la IA generativa a través de videos que hacen difusa la línea entre lo real y lo falso.

En comparación a un par de años, los productos que crea esta herramienta han logrado concebir movimientos cada vez más limpios e hiperrealistas.

Jeffrey Epstein knew too much pic.twitter.com/12u8PQH9nt — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

Los peligros de la inteligencia artificial

El modelo Seedance 2.0, diseñado por la empresa ByteDance -creadores de la plataforma Tiktok-, es el que ha causado más impacto entre los usuarios de internet. Incluso algunos lo consideran todo un problema para Hollywood debido a la impactante replicación de los cuerpos y movimientos humanos.

Cristian Irribarra, desarrollador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, conversó con CHV Noticias y detalló que "la principal particularidad de este modelo es que está entrenado con los videos de Tiktok, que es una aplicación totalmente invasiva con los datos de sus usuarios".

Es por esto que Seedance logra suplantar a las personas y generar videos, por lo que el llamado es a cuidar los datos personales que se comparten en internet y redes sociales.

La evolución de la IA

Seguramente recuerdas los primeros videos de humanos que generaba la inteligencia artificial: Extremidades desproporcionadas y rostros poco distinguibles, por lo que era muy fácil determinar qué videos eran falsos. Hoy se ha vuelto casi imposible.

Dejando de lado la dimensión lúdica que puede llegar a ser ver a celebridades haciendo cosas inusuales, Irribarra destacó que es importante tener en cuenta los peligros de entregar información confidencial a estos modelos digitales.

Muchas personas acuden a estas herramientas para hacer consultas íntimas o de salud personal, sin embargo emnfatizó que "los algoritmos de inteligencia artificial no son psicólogos, usarlos como consejeros está mal, porque van a responder lo que quieres escuchar".

"El riesgo más latente e importante es el del 'internet gris', un concepto que plantea que todo el contenido que estemos viendo en el internet sea creado por inteligencia artificial, sin interacción con otras personas. Esa sería la muerte del internet".

¿Existe el peligro de que la IA reemplace trabajos humanos?

El dilema que ha acompañado la masificación de este fenómeno es si algún día la inteligencia artificial llegará a sustuirnos.

"En casi todas las áreas profesionales hay un punto de responsabilidad humana, eso es irremplazable", reflexionó el desarrollador.

En la misma línea, cerró indicando que "un médico puede usar herramientas de inteligencia artificial para consultar sobre patologías, pero de igual forma va a necesitar la supervisión de una persona".