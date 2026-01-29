VIDEO | Revelan la última publicación de La Jenny antes de ser capturada por estafa a Amparo Noguera - Chilevisión

Jenny Ramos, también conocida como La Jenny es la mujer identificada como la líder de la banda que realizó una millonaria estafa a la actriz Amparo Noguera y al menos otras diez personas más.

La mujer de 40 años se dedicaba a realizar estafas telefónicas simulando ser una ejecutiva de banco con el fin de persuadir a sus víctimas haciéndoles creer que su dinero estaba en peligro de ser robado por una banda extranjera.

En paralelo, “La Jenny” cultivó un perfil de influencer en redes sociales, principalmente en TikTok, plataforma donde actualmente supera los 100 mil seguidores y que usaba como vitrina pública para mostrar su vida de lujos.

La líder de la organización acostumbraba a ostentar joyas, dinero, objetos de lujo, vehículos de alta gama y propiedades que conseguía gracias a los ílícitos.

Un reportaje de CHV Noticias reveló la última publicación de Jenny Ramos antes de ser capturada por la Policía de Investigaciones (PDI) la estafa realizada a Amparo Noguera.

En el registro la mujer aparece sonriente y cantando en un breve video en el que le habla a sus seguidores.

De acuerdo a la investigación de Fiscalía la banda liderada por Jenny Ramos habría estafado en cerca de $700 millones a la hija de Héctor Noguera, mediante llamados teléfónicos y el uso fraudulento de sus tarjetas bancarias.