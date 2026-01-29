 VIDEO | Revelan la última publicación de La Jenny antes de ser capturada por estafa a Amparo Noguera - Chilevisión
Minuto a minuto
Gran socavón producto de las lluvias obliga al cierre de ruta internacional que une a Arica con Bolivia Martín de los Santos volverá a Chile: Corte Suprema de Brasil autorizó su extradición Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega Con medidas frente al consumo de drogas: Así será la nueva ley de Convivencia Escolar Otorgan salida dominical a excarabinero condenado por dejar ciega senadora Fabiola Campillai
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
29/01/2026 09:02

“Son procesos de choreza”: La última publicación de La Jenny antes de ser capturada por estafa a actriz

Jenny Ramos mostraba en redes sociales los detalles de su vida y los lujos que tenía gracias a los ilícitos que cometía la banda que lideraba. Fue detenida por la estafa a Amparo Noguera.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Jenny Ramos, también conocida como La Jenny es la mujer identificada como la líder de la banda que realizó una millonaria estafa a la actriz Amparo Noguera y al menos otras diez personas más. 

La mujer de 40 años se dedicaba a realizar estafas telefónicas simulando ser una ejecutiva de banco con el fin de persuadir a sus víctimas haciéndoles creer que su dinero estaba en peligro de ser robado por una banda extranjera. 

En paralelo, “La Jenny” cultivó un perfil de influencer en redes sociales, principalmente en TikTok, plataforma donde actualmente supera los 100 mil seguidores y que usaba como vitrina pública para mostrar su vida de lujos.

La líder de la organización acostumbraba a ostentar joyas, dinero, objetos de lujo, vehículos de alta gama y propiedades que conseguía gracias a los ílícitos. 

Un reportaje de CHV Noticias reveló la última publicación de Jenny Ramos antes de ser capturada por la Policía de Investigaciones (PDI) la estafa realizada a Amparo Noguera.

En el registro la mujer aparece sonriente y cantando en un breve video en el que le habla a sus seguidores. 

De acuerdo a la investigación de Fiscalía la banda liderada por Jenny Ramos habría estafado en cerca de $700 millones a la hija de Héctor Noguera, mediante llamados teléfónicos y el uso fraudulento de sus tarjetas bancarias. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes

Lo último

Lo más visto

No solo testimonios: Las nuevas pruebas que complicarían a hijo de Julia Chuñil

El periodista Sergio Jara mostró en Contigo en la Mañana pasajes inéditos de la carpeta investigativa del caso. Dos imágenes obtenidas por Fiscalía probarían incongruencias en el relato de Javier Troncoso Chuñil.

29/01/2026

“Tanta maldad, tan macabro”: Crimen de adolescente a manos de expareja conmociona a Argentina

El joven de 15 años fue encontrado sin vida con 23 puñaladas en su cuerpo, luego de viajar a un encuentro con su expareja, quien es la principal sospechosa del crimen con tan solo 16 años.

29/01/2026

“Son procesos de choreza”: La última publicación de La Jenny antes de ser capturada por estafa a actriz

Jenny Ramos mostraba en redes sociales los detalles de su vida y los lujos que tenía gracias a los ilícitos que cometía la banda que lideraba. Fue detenida por la estafa a Amparo Noguera.

29/01/2026

Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes

Además del monto reajustado de las pensiones, puedes conocer si recibirás el Beneficio por Años Cotizados y, si eres mujer, la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida.

29/01/2026
Publicidad