 Ostentaba lujos en TikTok: Quién es la “delincuente influencer” acusada de liderar estafa a Amparo Noguera - Chilevisión
Minuto a minuto
Polémica por música en trenes: ¿Qué dice el Metro de Santiago de los cantantes? Rifles, cuchillos y un detenido: Investigan hallazgo de arsenal de armas en municipio de San Ramón Constanza Martínez, presidenta del FA, por absolución de Claudio Crespo: “Consagra la impunidad” VIDEO | Gritos y empujones: Tensión en Centro de Justicia tras absolución de Claudio Crespo Gustavo Gatica tras absolución de Crespo: “No quería morirme sin sabe quién fue la persona que me disparó”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/01/2026 12:56

Ostentaba lujos en TikTok: Quién es la “delincuente influencer” acusada de liderar estafa a Amparo Noguera

La mujer encabezada la organización criminal que estuvo detrás de la millonaria estafa contra la actriz. El grupo operaba desde la cárcel y se hacían pasar por falsos detectives.

Publicado por CHV Noticias

La actriz Amparo Noguera y otras figuras públicas fueron víctimas de millonarias estafas de una banda criminal que operaba desde la cárcel y se hacían pasar por detectives.

En el caso de Noguera, la defraudaron por un monto de $700 millones entre el 1 y el 8 de octubre de 2025.

La organización compuesta por 13 individuos, de los cuales 11 fueron detenidos, sería liderada por Jenny Ramos, mujer de 41 años que cuenta con más de 100 mil seguidores en TikTok.

Ramos operaría junto a su pareja, quien se encuentra al interior de la cárcel de La Serena y realizaba estafas telefónicas simulando ser un ejecutivo de banco.

Por su parte, la mujer solía ostentar joyas y autos de lujo a través de redes sociales, y era la encargada de administrar el dinero que robaban por medio los millonarios ilícitos.

Además, cuenta con un antecedente policial por un homicidio en San José de Mariquina en 2019, donde fue acusada de ser facilitadora del crimen junto a su pareja.

TikTok

¿Cómo se enteró Amparo Noguera de la estafa?

Según estableció el Ministerio Público en el tribunal, la reconocida intérprete fue contacada por unos sujetos que se hicieron pasar por ejectuvos bancarios y falsos funcionarios policiales.

Tras varias llamadas, le hicieron creer que su patrimonio estaba en peligro ante un "inminente" ataque de una banda extranjera. Fue así como lograron que sus víctimas entregaran tarjetas bancarias, bienes y dinero en efectivo.

Pese a que hizo una millonaria transferencia, el fin de semana se conoció la forma en que Amparo se percató que fue víctima de un engaño: comenzó a sospechar cuando le mencionaron a su padre, Héctor Noguera, quien aún estaba con vida por aquel entonces.

Lo anterior puesto que le advirtieron que él también "estaba en peligro" ante el supuesto ataque financiero. Sin embargo, tras conversar con él y otros familiares, notó contradicciones en el relato de los delincuentes y confirmó su inquietud.

Fiscalía reveló que cerca de $50 millones habrían sido utilizados para compras en distintos centros comerciales, mientras que el resto del dinero habría quedado en manos de Ramos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sé que podía hacer historia”: El profesor de Mulchén que cambió la vida de estudiante tras la PAES 2025

Lo último

Lo más visto

Amigos de Naya Fácil advierten motivos de su desaparición de redes en Egipto: “Los hombres la tratan...”

David Montoya y Tomás Printemps, conductores de La Previa de Fiebre de Baile, respondieron a la preocupación de algunos usuarios después que las últimas publicaciones de la influencer.

13/01/2026

Aferrados a un tronco: Detallan rescate de Paula Narváez y su familia tras accidente en kayak

La embajadora de Chile en Naciones Unidas vivió minutos de angustia tras sufrir un accidente en el río Maullín. Bomberos usaron dron térmico para ubicarlos y rescatarlos con vida.

13/01/2026

EXCLUSIVA | “Está afectada”: Actualizan paradero y estado de salud de Naya Fácil tras ausencia en redes sociales

Tomás Printemps, mejor amigo de Naya Fácil e integrante de The Ellas Show entregó todos los detalles sobre lo que ocurre con la influencer.

12/01/2026

“La estaba viendo morir”: Habla hija de mujer que murió tras cirugía de cadera en Hospital San Borja

CHV Noticias reconstruyó la historia de Gema Esparza, una mujer que ingresó al hospital para una cirugía de cadera y terminó falleciendo a los días de la cirugía. La investigación llegó al Ministerio Público, que investiga una denuncia por posible negligencia médica.

12/01/2026