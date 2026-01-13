Ostentaba lujos en TikTok: Quién es la “delincuente influencer” acusada de liderar estafa a Amparo Noguera - Chilevisión

La mujer encabezada la organización criminal que estuvo detrás de la millonaria estafa contra la actriz. El grupo operaba desde la cárcel y se hacían pasar por falsos detectives.

La actriz Amparo Noguera y otras figuras públicas fueron víctimas de millonarias estafas de una banda criminal que operaba desde la cárcel y se hacían pasar por detectives.

En el caso de Noguera, la defraudaron por un monto de $700 millones entre el 1 y el 8 de octubre de 2025.

La organización compuesta por 13 individuos, de los cuales 11 fueron detenidos, sería liderada por Jenny Ramos, mujer de 41 años que cuenta con más de 100 mil seguidores en TikTok.

Ramos operaría junto a su pareja, quien se encuentra al interior de la cárcel de La Serena y realizaba estafas telefónicas simulando ser un ejecutivo de banco.

Por su parte, la mujer solía ostentar joyas y autos de lujo a través de redes sociales, y era la encargada de administrar el dinero que robaban por medio los millonarios ilícitos.

Además, cuenta con un antecedente policial por un homicidio en San José de Mariquina en 2019, donde fue acusada de ser facilitadora del crimen junto a su pareja.

¿Cómo se enteró Amparo Noguera de la estafa?

Según estableció el Ministerio Público en el tribunal, la reconocida intérprete fue contacada por unos sujetos que se hicieron pasar por ejectuvos bancarios y falsos funcionarios policiales.

Tras varias llamadas, le hicieron creer que su patrimonio estaba en peligro ante un "inminente" ataque de una banda extranjera. Fue así como lograron que sus víctimas entregaran tarjetas bancarias, bienes y dinero en efectivo.

Pese a que hizo una millonaria transferencia, el fin de semana se conoció la forma en que Amparo se percató que fue víctima de un engaño: comenzó a sospechar cuando le mencionaron a su padre, Héctor Noguera, quien aún estaba con vida por aquel entonces.

Lo anterior puesto que le advirtieron que él también "estaba en peligro" ante el supuesto ataque financiero. Sin embargo, tras conversar con él y otros familiares, notó contradicciones en el relato de los delincuentes y confirmó su inquietud.

Fiscalía reveló que cerca de $50 millones habrían sido utilizados para compras en distintos centros comerciales, mientras que el resto del dinero habría quedado en manos de Ramos.