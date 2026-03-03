 “Fue un amor de verano”: Pía Weidmann rompió el silencio tras fugaz romance con Claudio Valdivia - Chilevisión
03/03/2026 17:21

“Fue un amor de verano”: Pía Weidmann rompió el silencio tras fugaz romance con Claudio Valdivia

La pareja oficializó la relación en la final de Fiebre de Baile pero la semana pasada el exchico reality reveló que tras unas semanas juntos, tomaron caminos separados a poco menos de un mes de hacerlo público.

Publicado por CHV Noticias

La semana pasada Claudio Valdivia dio a conocer su quiebre con Pía Weidmann, a poco menos de un mes de confirmar su romance tras compartir en Fiebre de Baile

La pareja hizo su debut oficial en la final del estelar de baile que se hizo en el Movistar Arena y contaron cómo surgió su amor en los pasillos de Chilevisión. 

Sin embargo, semanas después el exchico reality rompió el silencio en sus rede sociales y reveló que el romance había llegado a su fin. 

En medio del estreno de la nueva temporada de Fiebre de Baile, Pía Weidmann rompió el silencio sobre su quiebre y contó en qué quedó su vínculo con Claudio Valdivia. 

“Fue un amor de verano, bonito, intenso”, contó en conversación con Duplos.

En cuanto al tiempo que estuvieron juntos, la bailarina señaló que “duró lo que tenía que durar y estamos los dos felices. Nos llevamos muy bien”.

La versión de Claudio Valdivia 

Claudio Valdivia contó en sus historias de Instagram que puso fin a su romance con la bailarina, aunque no entregó detalles de los motivos. 

“Ustedes fueron testigos de nuestra relación que comenzó en enero y ahora van a ser testigos de mi verdad”, inició explicando. 

El exfutbolista también destacó que quedaron en buenos términos y aseguró que aunque no estén juntos  yo le deseo lo mejor a ella. Está con el proyecto del baile y de deseo que le vaya muy bien y así va a ser”.

“Por mi parte, estoy con otros proyectos personales que pronto los van a ver y decidí enfocarme en eso”, detalló. 

