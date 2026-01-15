Amparo Noguera declara por primera vez tras millonaria estafa: “El shock me impidió...” - Chilevisión

La intérprete habló con la policía por primera vez desde que estalló el caso y reveló detalles inéditos.

La actriz Amparo Noguera declaró por primera vez ante la justicia en el marco de la investigación por una millonaria estafa de la que dice haber sido víctima.

Hace una semana, Fiscalía desbarató una agrupación sindicada de engañar a cuatro personas —incluida la actriz— haciéndose pasar por ejecutivos bancarios y falsos PDI. Ahora, Plan Perfecto dio a conocer las primeras palabras de la intérprete en plenas indagatorias.

En su primera declaración voluntaria ante la policía, Noguera reconoció que el "shock" le impidió "distinguir con claridad qué pasó cada día de esta pesadilla".

Según relató, el engaño y discurso empleado por los sujetos -que habrían operado desde la cárcel- fue muy convincente y evitó que se diera cuenta de la situación.

"Hablaban con una seriedad y formalidad notables, utilizando un lenguaje técnico como cualquier persona se imaginaría que actuaría un funcionario de la policía", complementó.

La actriz señaló que los individuos "aparentaban ser empáticos conmigo y contenerme frente a la angustia que evidentemente sentí y que manifestó en ese momento".

Inmediatamente después, recordó cómo fue el intercambio con los estafadores. "'Cálmese, señora Amparo. Tranquila, yo le voy a ir contando, pero cálmese', me decían para tranquilizarme", explicó.

En paralelo, Noguera fue entregando cuantiosos montos de dinero. De acuerdo a lo expresado por la actriz en la investigación, "confiando en que era la única manera de resguardar mi patrimonio".

"Yo estaba asustada, ya que (uno de los delincuentes) me decía que estaba involucrada en una estafa tremenda, una de las más grandes que se habían hecho, que había cuarenta y tantas personas estafadas", sumó.

Finalmente, reveló cómo fue el momento en que se dio cuenta de que todo era un engaño: "Me apersoné en el domicilio de mi padre y le comenté a su pareja lo que estaba sucediendo. Ella me advirtió que creía que era una estafa. Sin poder creerlo, confiada en que no había sido engañada, insistí en que necesitaba recuperar mis cosas hoy mismo".

"Para ello, (uno de los sujetos) me envió una dirección de Google Maps, correspondiente al cuartel donde debía retirar mis pertenencias. Fue recién al percatarme de que la dirección correspondía a un cuartel ubicado en La Calera, a más de 5 horas de Santiago, que entendí que había sido engañada", cerró.

