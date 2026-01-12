 Héctor Noguera tuvo rol clave: Así se enteró Amparo Noguera que fue víctima de millonaria estafa - Chilevisión
Héctor Noguera tuvo rol clave: Así se enteró Amparo Noguera que fue víctima de millonaria estafa
12/01/2026 13:42

Héctor Noguera tuvo rol clave: Así se enteró Amparo Noguera que fue víctima de millonaria estafa

Si bien el caso se conoció la semana pasada, el hecho delictual ocurrió en octubre del 2025 y este domingo se realizó la primera audiencia de formalización. Allí se revelaron antecedentes inéditos.

Publicado por CHV Noticias

Una audiencia liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente reveló nuevos detalles del funcionamiento de la organización criminal que estafó con una millonaria suma a la actriz Amparo Noguera entre el 1 y el 8 de octubre del año pasado.

Si bien el hecho delictual recién se conoció la semana pasada en los medios de comunicación, este domingo se realizó la primera audiencia de formalización de los presuntos autores, quienes están acusados de defraudarla con $700 millones.

La líder del grupo sería Jenny Ramos, una influencer de 41 años con amplios antecedentes penales, y quien estaría a cargo de comandar las estafas telefónicas y posterior lavado de dinero, que hasta ahora tendría al menos cinco víctimas.

¿Cómo se enteró Amparo Noguera de la estafa?

Según estableció el Ministerio Público en el tribunal, la reconocida intérprete fue contacada por unos sujetos que se hicieron pasar por ejectuvos bancarios y falsos funcionarios policiales.

Tras varias llamadas, le hicieron creer que su patrimonio estaba en peligro ante un "inminente" ataque de una banda extranjera. Fue así como lograron que sus víctimas entregaran tarjetas bancarias, bienes y dinero en efectivo.

Pese a que hizo una millonaria transferencia, el fin de semana se conoció la forma en que Amparo se percató que fue víctima de un engaño: comenzó a sospechar cuando le mencionaron a su padre, Héctor Noguera, quien aún estaba con vida por aquel entonces.

Lo anterior puesto que le advirtieron que él también "estaba en peligro" ante el supuesto ataque financiero. Sin embargo, tras conversar con él y otros familiares, notó contradicciones en el relato de los delincuentes y confirmó su inquietud.

Fiscalía reveló que cerca de $50 millones habrían sido utilizados para compras en distintos centros comerciales, mientras que el resto del dinero habría quedado en manos de Ramos. Este lunes continuará la audiencia y el Ministerio Público solicitará prisión preventiva.

