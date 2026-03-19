Recordada actriz de la serie BKN ahora es periodista y trabaja en el gobierno de Kast

Paulina Prohaska quien dio vida al personaje de Anto Larraín en la serie que estuvo al aire entre los años 2004 y 2012, ahora es parte del nuevo gobierno liderado por José Antonio Kast.

Una actriz de la recordada serie juvenil BKN ahora trabaja en el gobierno del presidente José Antonio Kast, quien lleva más de una semana en el mando.

Se trata de Paulina Prohaska, quien dio vida al personaje de Anto Larraín en la serie que estuvo al aire entre los años 2004 y 2012.

El sitio La Hora, que además compartió la foto oficial en el gobierno en la que aparece Prohaska, indicó que la mujer poco a poco se fue alejando de la actuación para luego recibirse de periodista e ingresar a Segpres, ministerio que lidera José García Ruminot.





Periodista con máster en acción política y madre de tres hijos

A través de su perfil de LinkedIn, se puede conocer que antes trabajó como directora de una consultoría de comunicaciones, donde aplicaba los conocimientos obtenidos de su Máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana de la Universidad de Vitoria.

Además, Paulina es madre de tres hijos: Juana (2019), José (2021) y Pedro (2024).