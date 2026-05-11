11/ 05/ 2026 08:34

Carabinero defendió a disparos a su familia en Colina: Baleó a dos delincuentes en intento de robo

Un carabinero frustró un violento robo en la comuna de Colina, luego de enfrentarse a disparos con al menos tres delincuentes que lo interceptaron cuando llegaba a su domicilio junto a su esposa y su hija de seis meses. Según informó Carabineros, el funcionario utilizó su arma particular debidamente inscrita para repeler el asalto, efectuando varios disparos contra los sujetos, quienes escaparon en un vehículo gris sin concretar el robo. Minutos más tarde, dos de los presuntos involucrados ingresaron heridos a distintos centros asistenciales con impactos balísticos, quedando detenidos, mientras un tercer sospechoso permanece prófugo.