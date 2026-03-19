19/ 03/ 2026 09:06

Madre pide indulto a pdte. Kast: Cumple pena por homicidio frustrado tras agresión sexual de expareja

Yesenia Azócar, una mujer que cumple una pena de ocho años por homicidio frustrado contra su expareja, le pidió al presidente J. A. Kast que la indulte. La madre actuó en respuesta a los delitos sexuales que cometió el hombre contra ella y su hija. “Estoy arrepentida de haber actuado con mis manos, pero fue un sentimiento y un acto de mamá desesperada, con rabia y pena. Quiero obtener mi libertad y apoyar a mi hija”, expresó.