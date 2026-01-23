“Hola, con Amparo Noguera”: Esta es la Transcripción de la llamada en la que “La Jenny” simula ser la actriz - Chilevisión

El matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, reveló un audio exclusivo. Descubre aquí lo que se escucha en la grabación.

Un audio exclusivo de la llamada clave de Jenny Ramos, la líder de la banda que orquestó la millonaria estafa a Amparo Noguera, fue revelado por el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana.

La tiktoker suplantó la identidad de la actriz para hablar con ejecutivos del Banco Edwards City. En la grabación se escucha lo siguiente:

JENNY: Hola, buenas tardes, con María Amparo Noguera Portales.

EJECUTIVA: ¿En qué le puedo ayudar?

JENNY: Estaba haciendo una compra en MacOnline en el Costanera Center y no pude hacerla.

EJECUTIVA: ¿Es una compra con tarjeta de débito o crédito?

JENNY: Crédito.

Ante el problema expresado, la persona que la atendió le comentó que harían un proceso de validación para revisar la tarjeta.

EJECUTIVA: ¿Tiene usted clave de cajero?

JENNY: Sí.

EJECUTIVA: Vamos a realizar un proceso de validación para revisar la tarjeta.

Para eso, Ramos debía digitar el RUT de Amparo Noguera y su clave de cajero automático o de alguna aplicación del banco.

La ejecutiva menciona algunas transacciones hechas con la tarjeta de crédito de la intérprete. Además, cámaras de un mall, captaron a los sujetos de la banda en octubre de 2025 comprando en tiendas de artículos electrónicos y zapatillas.

Las compras fueron por montos de $819.979 y $1.900.000. Ambas fueron aceptados. Sin embargo, otras dos compras fueron rechazadas por el área de seguridad del banco, las cuales eran por $1.809.990 y $3.619.980.

EJECUTIVA: Si usted quiere efecturar transacciones, tiene que solicitar al área correspondiente que levante los parámetros de seguridad de la tarjeta.

JENNY: Ya, ¿qué tengo que hacer?

Para poder llevar a cabo estas compras, la banda se comunicó con Amparo Noguera pretendiendo ser representantes del banco que intermediaban con la PDI, en el contexto de una supuesta investigación respecto a una persecución de su dinero para poder protegerlo.

"Me hicieron entregar todas mis claves y autorizar a su vez muchas compras de mi aplicación (...) Aunque a veces me negaba, me intimidaban para que las realizara diciéndome que la investigación iba a fracasar", señaló la actriz.

Cabe destacar que Cabrera y Jenny Ramos se encuentran en prisión preventiva por los delitos relacionados a esta estafa.