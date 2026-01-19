 “Es un tema tan íntimo...”: Amparo Noguera rompió el silenció tras ser víctima de millonaria estafa - Chilevisión
19/01/2026 08:04

“Es un tema tan íntimo...”: Amparo Noguera rompió el silenció tras ser víctima de millonaria estafa

La intérprete habló con Primer Plano por primera vez, luego que se diera a conocer el caso del que fue víctima en octubre del año pasado. Además, habló su expareja, el también actor Marcelo Alonso.

Publicado por CHV Noticias

La actriz Amparo Noguera rompió el silencio y entregó por primera vez declaraciones luego que se diera a a conocer a la luz pública que fue víctima de una millonaria estafa entre el 1 y 8 de octubre de 2025.

"Yo no voy a dar declaraciones", expresó en conversación con Primer Plano. "No voy a dar declaraciones porque hay una investigación en curso y no estoy autorizada para hacerlo, eso, muchas gracias".

Similares palabras tuvo la expareja de la intérepete, el también actor Marcelo Alonso, quien dijo: "Es un tema tan íntimo que no puedo. Entiendo tu trabajo, está bien, pero no puedo. Les agradezco el interés".

El programa de Chilevisión también tuvo acceso exclusivo a la declaración que Noguera entregó a la Policía de Investigaciones respecto a los hechos que vivió. El relato jamás ha salido a la luz y ayudan a entender porqué actuó de esa manera. 

La declaración de Amparo Noguera a la PDI

"Para que yo quedara satisfecha me entregó un indicio, indicándome que quien pasó las fotos (de su casa) era una persona que yo conozco, que es muy cercana a mí, insinuando que habría tomado las fotos en agosto de este año.", declaró a la policía.

Continuí: "Señalándome que con esa situación yo ya sería capaz de identificar a la responsable. Detalles que me descolocaron por completo y me largué a llorar desconsoladamente".

Esta información coincidía con un viaje que la actriz había hecho en esa fecha, cuando su casa había quedadao al cuidado de una persona de suma confianza y de la hija de esta. 

"Estos días, estos sujetos escucharon conversaciones con mi familia, mis amigos, a qué lugares iba, escucharon las clases que tomaba y hasta los ensayos a los que tuve que ir. Es por esto que tengo todavía miedo de que puedan utilizar esto en mi contra o de mis cercanos".

