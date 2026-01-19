“Es un tema tan íntimo...”: Amparo Noguera rompió el silenció tras ser víctima de millonaria estafa - Chilevisión

La intérprete habló con Primer Plano por primera vez, luego que se diera a conocer el caso del que fue víctima en octubre del año pasado. Además, habló su expareja, el también actor Marcelo Alonso.

La actriz Amparo Noguera rompió el silencio y entregó por primera vez declaraciones luego que se diera a a conocer a la luz pública que fue víctima de una millonaria estafa entre el 1 y 8 de octubre de 2025.

"Yo no voy a dar declaraciones", expresó en conversación con Primer Plano. "No voy a dar declaraciones porque hay una investigación en curso y no estoy autorizada para hacerlo, eso, muchas gracias".

Similares palabras tuvo la expareja de la intérepete, el también actor Marcelo Alonso, quien dijo: "Es un tema tan íntimo que no puedo. Entiendo tu trabajo, está bien, pero no puedo. Les agradezco el interés".

El programa de Chilevisión también tuvo acceso exclusivo a la declaración que Noguera entregó a la Policía de Investigaciones respecto a los hechos que vivió. El relato jamás ha salido a la luz y ayudan a entender porqué actuó de esa manera.

La declaración de Amparo Noguera a la PDI

"Para que yo quedara satisfecha me entregó un indicio, indicándome que quien pasó las fotos (de su casa) era una persona que yo conozco, que es muy cercana a mí, insinuando que habría tomado las fotos en agosto de este año.", declaró a la policía.

Continuí: "Señalándome que con esa situación yo ya sería capaz de identificar a la responsable. Detalles que me descolocaron por completo y me largué a llorar desconsoladamente".

Esta información coincidía con un viaje que la actriz había hecho en esa fecha, cuando su casa había quedadao al cuidado de una persona de suma confianza y de la hija de esta.

"Estos días, estos sujetos escucharon conversaciones con mi familia, mis amigos, a qué lugares iba, escucharon las clases que tomaba y hasta los ensayos a los que tuve que ir. Es por esto que tengo todavía miedo de que puedan utilizar esto en mi contra o de mis cercanos".