 Pailita sorprende con especial regalo a niño que salvó a su familia en incendio de Lirquén - Chilevisión
06/03/2026 11:22

Pailita sorprende con especial regalo a niño que salvó a su familia en incendio de Lirquén

El padre del niño héroe compartió un video del momento en que, por segunda vez, el artista realiza un noble gesto con la familia afectada por la tragedia.

Publicado por Catalina Vargas

Pailita le hizo un especial regalo al niño héroe de Lirquén, a casi dos meses de ocurrida la tragedia del Biobío que dejó a miles de familias damnificadas.

El artista fue una de las figuras públicas más comprometidas con ayudar a los afectados, incluso el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, le entregó un reconocimiento por ello.

El noble regalo de Pailita a casi dos meses del incendio de Lirquén

Pailita ya había sorprendido a fines de enero a Martín, niño que quedó con el 46% de su superficie corporal quemada tras escapar del fuego, salvando a su madre durante el incendio de Lirquén.

El cantante urbano llegó al hospital en el que el hijo de la mujer recibía atención especializada, con un Play Station, juegos para la consola y una pelota de fútbol. 

En esta nueva ocasión, el padre de Martín compartió un video en redes sociales en el que se ve a Pailita entregándole una bicicleta al niño, quien comienza a a utilizarla de inmediato.

"Gracias amigo, Dios te bendiga", escribió en dedicatoria al artista.

Revisa acá el momento

Visita de Pailita a niños damnificados de Penco

Pailita no solo le obsequió a Martín, el niño héroe de Lirquén, una bicicleta. A través de sus redes sociales dio a conocer el gran gesto que tuvo con algunos niños que quedaron damnificados tras la tragedia.

Tras visitar un albergue en Penco, el artista compartió un emocionante video en su Instagram, en el que les entrega regalos a cada uno. 

La publicación se repletó de comentarios destacando su acción. "El país está agradecido", "apoyemos su canción para que pueda seguir dando alegría a los niños" y "hermoso gesto" fueron algunos de los mensajes.

