“Pasemos a la esperanza”: Entregan reconocimiento a Pailita por su labor tras incendios - Chilevisión

 "Pasemos a la esperanza": Entregan reconocimiento a Pailita por su labor tras incendios
25/01/2026 09:24

“Pasemos a la esperanza”: Entregan reconocimiento a Pailita por su labor tras incendios

El cantante urbano se ha mantenido enfocado en realizar campañas de recolección, recoge casos y gestiona la entrega de ayudas e incluso ha recibido aportes de artistas internacionales, como el rapero Almighty.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, hizo un reconocimiento público a Pailita por su trabajo social tras los incendios forestales que afectaron a la zona sur del país.

El artista urbano se mantiene constantemente realizando campañas, lo que le permitió recibir ayudas de cantantes internacionales como el rapero Almighty o futbolistas como Guillermo Maripán y Gary Medel.

"Sigamos luchando"

"A nombre de toda mi gente de Penco, de Lirquén, le queremos agradecer a Pailita que ha trabajado con toda su energía junto al centro de rehabilitación Color Esperanza. Esto representa el amor y el cariño", señaló el edil Vera en un registro que fue grabado por los presentes.

En esa misma línea, agregó: "Ha ayudado a mi gente, que todo lo ha perdido. Que de la lágrima, pasemos a la esperanza. A nombre de toda la gente de Penco, de toda la juventud, este es tu reconocimiento, que te lo has ganado en la calle".

Entre aplausos y vitoreos, el alcalde le pidió a Pailita unas palabras, pero el cantante urbano le entregó el reconocimiento a su equipo y agregó: "Sigamos luchando no más, familia. Es la única palabra, sigamos luchando. A no bajar los brazos, y vamos a darle".

"¡Sos grande, Pailita!", comenzaron a gritar las personas.

Finalmente, el cantante urbano no hizo público este reconocimiento en sus redes sociales y ha preferido enfocarse en la entrega de ayudas. La última de ellas constó de 1.750 carpas para los damnificados.

