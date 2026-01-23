 “No saben...”: El millonario aporte de Diego Urrutia para damnificados de incendios forestales que emocionó a Pailita - Chilevisión
23/01/2026 17:05

“No saben...”: El millonario aporte de Diego Urrutia para damnificados de incendios forestales que emocionó a Pailita

El comediante entregó un cuantioso aporte que ayudará a que las familias damnificadas por incendios forestales tengan colchones para dormir.

Publicado por CHV Noticias

Durante los últimos días, Pailita comenzó una campaña para poder recolectar artículos para los damnificados por los incendios forestales, los cuales les permitan iniciar el proceso de reconstrucción de sus casas en el sur de Chile.

El artista urbano logró juntar 1.750 carpas para los afectados, sumado a frazadas y otros artículos similares, y sorprendió debido al alcance de la cruzada que terminó con una gran cantidad de figuras del espectáculo sumándose a su campaña.

Entre las celebridades que participaron en esta campaña, está el comediante, Diego Urrutia, quien entregó un millonario aporte.

¿Qué donaciones recibió Pailita?

  • Gino Mella: 300 carpas.
  • Otakín: 300 carpas.
  • Diego González: 250 carpas.
  • Kel Calderón: 200 carpas.
  • Juan Pablo Sáez: 100 carpas.
  • Pablito Pesadilla: 300 frazadas.

A ellos se sumaron Pancho Saavedra y el cantante urbano, Lucky Brown.

Sin embargo, la emoción de Pailita se desbordó tras recibir una donación por parte de Diego Urrutia la cual asciende a $5.000.000 de pesos: "¡Para comprar más frazadas y colchones! ¡Sin pera! Te quiero, mi hermano, gracias", escribió el artista en Instagram.

"Muchas gracias a todos los que están cooperando, no saben la importancia de las carpas en este momento, son fundamentales. Ayer recorrimos todas las zonas y nadie tiene carpas en los cerros", añadió el cantante.

Finalmente, concluyó: "Para empezar a construir sus casas, necesitan de por sí quedarse ahí mismo para que no les roben sus materiales u otro tipo de cosas a sus familias".

Revisa las publicaciones de Instagram:

¿Se puede recuperar dinero quemado por incendios? Banco Central explica qué hacer con billetes y monedas dañadas

