ANTES Y DESPUÉS | “En solo dos meses”: Pailita impactó con radical cambio físico - Chilevisión

30/11/2025 10:16

ANTES Y DESPUÉS | “En solo dos meses”: Pailita impactó con radical cambio físico

El cantante urbano dejó a sus seguidores impactados tras compartir un notable cambio físico en sus redes sociales. Mira los registros a continuación.

Publicado por CHV Noticias

Pailita sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras publicar fotos de un notable cambio físico.

El cantante urbano acompañó los registros detallando su proceso y haciendo una reflexión al respecto.

"Este era yo el 15 de octubre", señaló el intérprete junto a una foto de "antes" de su cambio.

Posteriormente, compartió una foto de su cuerpo actualmente, asegurando que "en solo dos meses, dejé el azúcar y empecé a alimentarme sano, quizás para algunos fitness no sea mucho el cambio jaja".

"Pero para mí es mucho, ya que siempre me ha costado batallar contra la ansiedad del azúcar y me ha servido para ser más fuerte de mente", continuó Pailita.

En esa línea, el cantante indicó que "voy a seguir dando lo mejor de mí para mejorar y ojalá poder estar mejor que hoy, en todos los aspectos".

Mira los registros a continuación:

