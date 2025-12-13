“Voten...”: El llamado de Pailita ante la segunda vuelta presidencial de este domingo - Chilevisión

El cantante urbano compartió una historia en Instagram con el mensaje: “Estamos a un día, papi, voten bien”, acompañada por la canción Todos Juntos de Los Jaivas.
A solo un día de la segunda vuelta presidencial, el cantante urbano Pailita hizo un llamado a participar en el proceso electoral y dejó en evidencia su preferencia política.
El intérprete de Ultra Solo compartió una historia de Instagram con la descripción: "Estamos a un día, papi, voten bien".
Esto, acompañado por la canción Todos Juntos de Los Jaivas y un emoji de dos dedos levantados, en alusión a la opción número dos.
Cabe recordar que en esta elección, la opción dos corresponde a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.