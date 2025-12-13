 “Voten...”: El llamado de Pailita ante la segunda vuelta presidencial de este domingo - Chilevisión
Minuto a minuto
Elección 2025 | 36 mil personas se han excusado para no votar: Carabineros explica cómo terminar el trámite Elección Presidencial 2025: Segunda vuelta ya inició en Nueva Zelanda y Australia Minsal investigará caso de órgano donado que no llegó a paciente: tuvo que volver a lista de espera 21 locales en un año: Dueño del “Rey de las Micheladas” responde a rumores de presunto lavado de dinero ¿Qué pasa con quienes cumplen la mayoría de edad entre la primera y segunda vuelta?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/12/2025 12:07

“Voten...”: El llamado de Pailita ante la segunda vuelta presidencial de este domingo

El cantante urbano compartió una historia en Instagram con el mensaje: “Estamos a un día, papi, voten bien”, acompañada por la canción Todos Juntos de Los Jaivas.

Publicado por CHV Noticias

A solo un día de la segunda vuelta presidencial, el cantante urbano Pailita hizo un llamado a participar en el proceso electoral y dejó en evidencia su preferencia política.

El intérprete de Ultra Solo compartió una historia de Instagram con la descripción: "Estamos a un día, papi, voten bien".

Esto, acompañado por la canción Todos Juntos de Los Jaivas y un emoji de dos dedos levantados, en alusión a la opción número dos.

Cabe recordar que en esta elección, la opción dos corresponde a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

Mira la historia a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Conoces sus propuestas? Revisa AQUÍ los programas de Jeannette Jara y de José Antonio Kast

Lo último

Lo más visto

21 locales en un año: Dueño del “Rey de las Micheladas” responde a rumores de presunto lavado de dinero

Con 21 locales abiertos en menos de un año, la rápida expansión del popular restobar en Santiago ha generado cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios se preguntan cómo se financia su crecimiento y si existe o no lavado de dinero detrás del negocio.

13/12/2025

El Rumpy cambió su voto y reveló a quién apoyará en segunda vuelta: Momento en debate fue clave

El locutor radial se sinceró con sus seguidores y confesó que no votará nulo en la segunda vuelta presidencial, esto luego de un anuncio hecho por uno de los candidatos en el último debate.

13/12/2025

“Voten...”: El llamado de Pailita ante la segunda vuelta presidencial de este domingo

El cantante urbano compartió una historia en Instagram con el mensaje: “Estamos a un día, papi, voten bien”, acompañada por la canción Todos Juntos de Los Jaivas.

13/12/2025

“Necesito ayuda”: Raquel Castillo encendió las alarmas con urgente video

La showoman publicó un video con un desesperado llamado que preocupó a sus seguidores. El conflicto con su exesposo incluso la llevó a refugiarse en un misterioso lugar al sur del país.

13/12/2025