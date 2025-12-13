“Necesito ayuda”: Raquel Castillo encendió las alarmas con urgente video - Chilevisión

La showoman publicó un video con un desesperado llamado que preocupó a sus seguidores. El conflicto con su exesposo incluso la llevó a refugiarse en un misterioso lugar al sur del país.

Un complejo momento atraviesa Raquel Castillo en medio de su proceso de divorcio. La showoman acusó a su exmarido por presunto acoso, situación que la tendría actualmente escondida en el sur de Chile.

A través de sus redes sociales, la recordada "mujer de las cinco mil imitaciones" hizo un desesperado llamado a sus seguidores para pedirles apoyo.

"Estoy pasando un momento muy complicado: me estoy separando y estoy en busca de mánager nuevo que sea bueno y sincero", comentó.

En el registro reveló que su exesposo por entonces también cumplía el rol de mánager, lo que ha significado diversos problemas en la actualidad para concretar sus propios proyectos.

Urgente llamado en redes sociales

"Estoy hablando muy seria, no estoy jugando, quiero que esta vez me tomen muy en serio (...) necesito su ayuda, su apoyo a todo Chile", explicó en su cuenta de TikTok.

En ese contexto, la animadora encaró a su expareja por estar hostigándola y, además, lo acusó de estafador y ladrón.

"Por favor, que ese señor se deje de insistir, que deje de acosarme, deje de malograr todo. De verdad, ya es demasiado, tantas peleas todos los días", expresó.

"Ya basta de estafa, basta de robo, basta de todo ya, de meterse en mi vida. Está negociando a costillas mías, me está dejando muy mal en todas partes".

En esa misma instancia reveló que actualmente salió de la capital para esconderse mientras dura el proceso de separación.

"Me estoy refugiando en una parte del sur que no puedo decir donde es", explicó la ex participante de Fiebre de Baile.

"Por favor, ayúdenme. Estoy viendo por mi pellejo, por mi salud, principalmente por mi bolsillo. Estoy cansada de la situación, de que me quieran agarrar mis herencias, mis cosas. No mezclemos la vida de matrimonio con el trabajo", concluyó.