 “Necesito ayuda”: Raquel Castillo encendió las alarmas con urgente video - Chilevisión
Minuto a minuto
Elección Presidencial 2025: Segunda vuelta ya inició en Nueva Zelanda y Australia Minsal investigará caso de órgano donado que no llegó a paciente: tuvo que volver a lista de espera 21 locales en un año: Dueño del “Rey de las Micheladas” responde a rumores de presunto lavado de dinero ¿Qué pasa con quienes cumplen la mayoría de edad entre la primera y segunda vuelta? ¿Cuáles son las comunas que más gastan? Debate por millonarios gastos de municipios en Navidad
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/12/2025 11:32

“Necesito ayuda”: Raquel Castillo encendió las alarmas con urgente video

La showoman publicó un video con un desesperado llamado que preocupó a sus seguidores. El conflicto con su exesposo incluso la llevó a refugiarse en un misterioso lugar al sur del país.

Publicado por CHV Noticias

Un complejo momento atraviesa Raquel Castillo en medio de su proceso de divorcio. La showoman acusó a su exmarido por presunto acoso, situación que la tendría actualmente escondida en el sur de Chile.

A través de sus redes sociales, la recordada "mujer de las cinco mil imitaciones" hizo un desesperado llamado a sus seguidores para pedirles apoyo.

"Estoy pasando un momento muy complicado: me estoy separando y estoy en busca de mánager nuevo que sea  bueno y sincero", comentó.

En el registro reveló que su exesposo por entonces también cumplía el rol de mánager, lo que ha significado diversos problemas en la actualidad para concretar sus propios proyectos.

Urgente llamado en redes sociales

"Estoy hablando muy seria, no estoy jugando, quiero que esta vez me tomen muy en serio (...) necesito su ayuda, su apoyo a todo Chile", explicó en su cuenta de TikTok.

En ese contexto, la animadora encaró a su expareja por estar hostigándola y, además, lo acusó de estafador y ladrón.

"Por favor, que ese señor se deje de insistir, que deje de acosarme, deje de malograr todo. De verdad, ya es demasiado, tantas peleas todos los días", expresó.

"Ya basta de estafa, basta de robo, basta de todo ya, de meterse en mi vida. Está negociando a costillas mías, me está dejando muy mal en todas partes".

En esa misma instancia reveló que actualmente salió de la capital para esconderse mientras dura el proceso de separación.

"Me estoy refugiando en una parte del sur que no puedo decir donde es", explicó la ex participante de Fiebre de Baile.

"Por favor, ayúdenme. Estoy viendo por mi pellejo, por mi salud, principalmente por mi bolsillo. Estoy cansada de la situación, de que me quieran agarrar mis herencias, mis cosas. No mezclemos la vida de matrimonio con el trabajo", concluyó.

@raquelcastillogaray hago un comunicado muy importante a todos mis amigos y seguidores #raquelcastilloficial #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fyp #viral #tiktok ♬ sonido original - Raquel Castillo Oficial

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Conoces sus propuestas? Revisa AQUÍ los programas de Jeannette Jara y de José Antonio Kast

Lo último

Lo más visto

21 locales en un año: Dueño del “Rey de las Micheladas” responde a rumores de presunto lavado de dinero

Con 21 locales abiertos en menos de un año, la rápida expansión del popular restobar en Santiago ha generado cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios se preguntan cómo se financia su crecimiento y si existe o no lavado de dinero detrás del negocio.

13/12/2025

El Rumpy cambió su voto y reveló a quién apoyará en segunda vuelta: Momento en debate fue clave

El locutor radial se sinceró con sus seguidores y confesó que no votará nulo en la segunda vuelta presidencial, esto luego de un anuncio hecho por uno de los candidatos en el último debate.

13/12/2025

“Voten...”: El llamado de Pailita ante la segunda vuelta presidencial de este domingo

El cantante urbano compartió una historia en Instagram con el mensaje: “Estamos a un día, papi, voten bien”, acompañada por la canción Todos Juntos de Los Jaivas.

13/12/2025

“Necesito ayuda”: Raquel Castillo encendió las alarmas con urgente video

La showoman publicó un video con un desesperado llamado que preocupó a sus seguidores. El conflicto con su exesposo incluso la llevó a refugiarse en un misterioso lugar al sur del país.

13/12/2025