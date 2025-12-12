Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó prisión preventiva de estudiante universitario que atacó a su profesor - Chilevisión

El joven de 24 años fue formalizado por homicidio frustrado tras atacar con un arma blanca al académico en su oficina, donde la víctima resultó con lesiones en el rostro y el cuero cabelludo.

Este viernes, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la prisión preventiva del estudiante que a finales de noviembre pasado atacó a su profesor en la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).

Cabe señalar que el joven de 24 años fue formalizado por homicidio frustrado tras atacar con un arma blanca al académico en su oficina, donde la víctima resultó con lesiones en el rostro y el cuero cabelludo.

En una decisión unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras Carolina Figueroa, Nancy Bluck y el abogado integrante Felipe Caballero, acogió el recurso de apelación presentado por la defensa del estudiante.

Por esta razón, se anuló la resolución del Juzgado de Garantía de Valparaíso, que el 28 de noviembre había determinado la prisión preventiva del imputado.

De acuerdo con el fallo y para cambiar la medida cautelar, la Corte consideró la irreprochable conducta anterior del joven, el grado de ejecución del delito formalizado y la existencia de informes psicológicos y antecedentes de salud mental presentados durante la audiencia, informó Radio Bío Bío.

Por último, se comunicó que esta resolución implica que el estudiante enfrentará la investigación en libertad y las nuevas cautelares las determinará el tribunal de origen.