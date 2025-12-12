Vuelco para Mane Swett: Jueza revocó sentencia que deja el cuidado personal de su hijo a John Bowe - Chilevisión

La sentencia de la magistrado confirma que Mane Swett no tenía régimen de visitas con su hijo y se revocó por unanimidad por "razones de derecho".

Este viernes, Cecilia Gutiérrez reveló que Mane Swett tuvo una victoria, luego de que la magistrada decidiera anular la sentencia judicial que otorga el cuidado personal de su hijo, Santiago, a John Bowe.

En la nueva resolución se entregan detalles inéditos de la situación legal en la que se encontraba Mane, dado que desmiente los dichos de John Bowe y corrobora que ella no tenía un régimen de visitas establecido con su hijo.

¿Qué pasó con Mane Swett?

A través de su cuenta de Instagram, Cecilia reveló: "Encontré una resolución que fue dictada ayer y que es bastante positiva para Mane Swett porque lo que hace la magistrado es anular el juicio anterior o la resolución anterior que era favorable para John".

El documento anulado entregaba la custodia, y el cuidado personal del hijo de ambos, a John Bowe.

La resolución dice: "La petición del padre de modificar una estipulación y orden de custodia de Minnesota de fecha 18 de marzo de 2013 que otorgó al padre la custodia legal y física y exclusiva del menor en cuestión sin régimen de visitas se revoca por unanimidad por razones de derecho y sin imposición de costas".

Además, señala que "el asunto se desestima por falta de jurisdicción personal y todas las determinaciones previas incluida la determinación de otorgar al padre la custodia legal y física exclusiva del menor en cuestión, quedan por la presente anuladas y declaradas nulas y sin efecto’”.

Respecto de las razones para anular la sentencia, Gutiérrez explicó que el proceso anterior tuvo un procedimiento mal realizado: "a Mane no se le notificó de una audiencia que era muy importante. La defensa de John Bowe decía que había sido notificada vía correo electrónico", pero ni él ni su defensa pudieron probar este punto.

Finalmente, respecto de lo que pasará con el hijo de Mane "aún no se sabe qué significa esto, qué implica. Si se va a realizar un nuevo juicio, de qué manera va a ser, qué significa que se anule lo anterior", concluyó Cecilia.

Revisa la publicación de Instagram: