Expareja de Mane Swett rompió el silencio por batalla legal: “No es lo que hace un buen padre” - Chilevisión

24/11/2025 08:08

Expareja de Mane Swett rompió el silencio por batalla legal: “No es lo que hace un buen padre”

John Bowe enfrentó una nueva audiencia con la actriz en la Corte Suprema de New York y entregó detalles exclusivos sobre la custodia de su hijo al equipo de Primer Plano.

Publicado por Fernanda Valdenegro

John Bowe rompió el silencio sobre la batalla legal que enfrenta con Mane Swett por la custodia de su hijo. 

El periodista fue captado por un equipo de Primer Plano afuera de la Corte Suprema de New York, tras una nueva audiencia que podría favorecer la posición de la actriz. 

Al salir del encuentro, el escritor se refirió brevemente al caso que lo tiene en disputa con su expareja y se limitó a mantener en reserva todo lo relacionado con el niño.

Te pregunté si tenías hijos. Probablemente no te gustaría hablar de tus hijos en público. Necesito ir a casa para cuidar de mi hijo”, señaló. 

En esa línea, John Bowe recalcó que “la única cosa que puedo decir en español es que no quiero hablar de mi hijo en público. No es sano, no es lo que hace un buen padre”.

El vuelco que podría favorecer a Mane Swett

Según reveló en exclusiva Primer Plano, Mane Swett no tendría todo perdido en la lucha por recuperar los cuidados de su hijo. 

Esto ya que la actriz y Bowe tuvieron que verse en una nueva audiencia debido a que se estipuló que hubo un error en las notificiaciones hacia Swett, lo que es una exigencia de la Convención Interamericana. 

“Tengo mucha fe”, señaló a las cámaras del estelar de Chilevisión, y recalcó que su lucha por recuperar a su hijo seguirá “mientras tenga vida.”

