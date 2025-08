“Es una tontería...”: Ex de Mane Swett cuestiona batalla legal por su hijo y desmiente a la actriz - Chilevisión

El caso ha generado un amplio debate en redes sociales, donde el estadounidense ha sido blanco de duras críticas. Esta semana, decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos, tras leer por primera vez los cientos de mensajes que ha recibido desde entonces.

La información fue revelada por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien contó que logró contactarlo tras un mensaje que le había enviado hace más de un año:

"Lo primero que me dice es ‘por primera vez estoy leyendo los cientos de comentarios horribles que he recibido de personas que viven en un mundo de fantasía y que no saben nada sobre nuestra situación familiar. Aun así, se sienten con la libertad de escribirle a un desconocido para darle su opinión’”, indicó.

"Es una tontería"

Según lo conversado con Gutiérrez, Bowe asegura que Mane Swett ha seguido en contacto con su hijo: “Mane ha estado viniendo a Nueva York aproximadamente una vez al mes para ver a nuestro hijo y quedarse con él durante la noche”.

Con esto, el escritor desmientió la idea de que la actriz chilena esté impedida de ver al menor.

“Así que todo lo que se ha dicho sobre que ella no lo ve es una tontería (…) en ningún momento, desde que nuestro hijo salió de Chile, se le ha impedido, bloqueado o prohibido a ella verlo. Cualquier sugerencia en el sentido contrario es incorrecta”, aseguró.