Expareja de Mane Swett habla por primera vez sobre disputa por tuición de su hijo: “Es una tontería” - Chilevisión

Luego de casi tres años en silencio, John Bowe, expareja de Mane Swett, rompió el silencio y se refirió por primera vez a la disputa legal que mantiene con la actriz por la custodia de su hijo en común.

Hay que recordar que la intérprete envió de vacaciones a su hijo con su padre en 2022, pero nunca fue devuelto. Lo que la llevó a iniciar la demanda, apelando al Convenio de La Haya sobre Sustracción Internacional de Menores.

¿Qué dijo John Bowe?

En ese contexto, la panelista de Primer Plano, Cecilia Gutiérrez, publicó un video en sus redes sociales revelando que pudo conversar con Bowe.

La periodista comenzó señalando: "Hablamos en extenso a principios de esta semana, él me respondió un mensaje que yo le había mandado vía Instagram hace dos años en 2023".

"Básicamente, lo que me dice es que él ahora está empezando a leer los mensajes que ha recibido durante todo este tiempo", agregó.

En esa línea la comunicadora indicó que: "Lo primero que me dice es ‘por primera vez estoy leyendo los cientos de comentarios horribles que he recibido de personas que viven en un mundo de fantasía y que no saben nada sobre nuestra situación familiar. Aun así, se sienten con la libertad de escribirle a un desconocido para darle su opinión’”.

Posteriormente, el escritor comenzó su mensaje a Gutiérrez afirmando: “Quiero quedarme callado, también quiero que se detengan los mensajes de odio ridículos de los fans”.

“También quiero proteger a mi hijo y la capacidad de Mane de ganarse la vida, así que prefiero no explotar de rabia ni escribir una lista con 300 refutaciones a todas las cosas que se han publicado”, continuó.

Posteriormente reveló que: “Mane ha estado viniendo a Nueva York aproximadamente una vez al mes para ver a nuestro hijo y quedarse con él durante la noche”.

"Así que todo lo que se ha dicho sobre que ella no lo ve es una tontería (…) en ningún momento, desde que nuestro hijo salió de Chile, se le ha impedido, bloqueado o prohibido a ella verlo. Cualquier sugerencia en el sentido contrario es incorrecta”, sentenció.

Por último, la ex pareja de Mane Swett indicó que: “Así que ahí es donde debo trazar la línea y cerrar la boca. Me encantaría decir mucho más, pero en realidad todo lo que se ha publicado en Chile está muy lejos de la verdad”.

“Cuando leo los comentarios de los artículos, a veces veo a muchas personas inteligentes y sensatas que parecen tener una buena intuición sobre las cosas, pero ellos no son los trolls de Internet que escriben comentarios llenos de odio”, cuestionó.

“Me encantaría que cada una de esas personas aceptara a pagar 50 dólares de mis gastos legales si supieran toda la historia”, finalizó.

Revisa la publicación de Instagram: