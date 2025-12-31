 Horarios Año Nuevo 2026: Así funcionará el comercio este 31 de diciembre y 1 de enero - Chilevisión
Minuto a minuto
Quién es NES, el productor musical urbano que cumple prisión preventiva tras denuncia por secuestro Cathy Barriga rechaza acuerdo con Fiscalía y confirma que irá a juicio: “Se puede demostrar mi inocencia” Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada Con armas y un lienzo: Ataque incendiario en La Araucanía terminó con dos camiones quemados en Collipulli AHORA | Incendio consume dos casas en Santiago Centro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/12/2025 11:14

Horarios Año Nuevo 2026: Así funcionará el comercio este 31 de diciembre y 1 de enero

A continuación te contamos los horarios de funcionamiento de centros comerciales y supermercados en el país.

Publicado por CHV Noticias

Cada vez falta menos para despedir al 2025 y recibir con todo el 2026. Como en cada festividad, el comercio —como supermercados o centros comerciales— funcionará con horarios especiales.

Cabe recordar que los cambios de horario aplicarán exclusivamente para hoy, miércoles 31 de diciembre, pues este 1 de enero será feriado irrenunciable y los comercios no abrirán, salvo excepciones.

A continuación te contamos los horarios de funcionamiento de centros comerciales y supermercados en el país.

Año Nuevo: Así funcionará el comercio en los días 31 de diciembre y 1 de enero de 2026

Supermercados

Walmart

  • Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:00 en Líder y hasta las 18:30 horas en Express.
  • Jueves 1 de enero: Cerrado.

Unimarc

  • Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:30 horas.
  • Jueves 1 de enero: Cerrado. 

Tottus 

  • Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:30 o 19:00 horas, según local.
  • Jueves 1 de enero: Cerrado.

Jumbo

  • Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:30 horas.
  • Jueves 1 de enero: Cerrado.

Santa Isabel

  • Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:30 horas.
  • Jueves 1 de enero: Cerrado.

    Centros comerciales

    Mall Plaza

    • Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:00 horas.
    • Jueves 1 de enero: Solo gastronomía y entretenimiento.

    Cenco Malls

    • Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 19:00 horas.
    • Jueves 1 de enero: Cerrado.

    Mall Marina

    • Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:30 horas.
    • Jueves 1 de enero: Cerrado.

    Open Plaza

    • Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 20:30 horas.
    • Jueves 1 de enero: Solo gastronomía y entretenimiento.

    Parque Arauco

    • Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:00 horas.
    • Jueves 1 de enero: Solo gastronomía y entretenimiento.

    ¿Qué locales pueden abrir el 1 de enero de 2026?

    El día jueves 1 de enero la mayoría de los comercios permanecerá cerrada por el feriado irrenunciable. No obstante eso, de acuerdo a la Dirección del Trabajo, hay locales que sí pueden abrir:

    • Clubes.
    • Restaurantes.
    • Establecimientos de entretenimiento (cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets).
    • Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.
    • Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.
    • Establecimientos de venta de combustibles.
    • Farmacias de urgencia y que deban cumplir turno.
    • Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles.
    Publicidad

    Destacamos

    Noticias

    Horarios Año Nuevo 2026: Así funcionará el comercio este 31 de diciembre y 1 de enero

    Lo último

    Lo más visto

    Cathy Barriga rechaza acuerdo con Fiscalía y confirma que irá a juicio: “Se puede demostrar mi inocencia”

    La exedil de Maipú, acusada por cuatro delitos, desestimó la propuesta del Ministerio Público indicando que eso implicaría asumir la autoría de algunos de los ilícitos que se le imputan.

    31/12/2025

    “Tal y como lo soñé”: Naya Fácil aterrizó en Dubai para recibir el Año Nuevo 2026

    La influencer viajó con su hermana Sigrid a un destino que anhelaba hace mucho tiempo, pero que no estuvo exento de contratiempos en la previa del Año Nuevo 2026.

    31/12/2025

    Con armas y un lienzo: Ataque incendiario en La Araucanía terminó con dos camiones quemados en Collipulli

    Tres individuos están involucrados en el ataque que ocurrió al interior de un predio particular en la provincia de Malleco y la PDI trabaja para dar con su paradero.

    31/12/2025

    Debía estar en prisión: PDI detiene a nuevo reo liberado por error de Gendarmería

    Una investigación y diligencias rápidas de la institución permitieron ubicarlo y recapturarlo.

    31/12/2025