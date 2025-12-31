Horarios Año Nuevo 2026: Así funcionará el comercio este 31 de diciembre y 1 de enero - Chilevisión

A continuación te contamos los horarios de funcionamiento de centros comerciales y supermercados en el país.

Cada vez falta menos para despedir al 2025 y recibir con todo el 2026. Como en cada festividad, el comercio —como supermercados o centros comerciales— funcionará con horarios especiales.

Cabe recordar que los cambios de horario aplicarán exclusivamente para hoy, miércoles 31 de diciembre, pues este 1 de enero será feriado irrenunciable y los comercios no abrirán, salvo excepciones.

A continuación te contamos los horarios de funcionamiento de centros comerciales y supermercados en el país.

Año Nuevo: Así funcionará el comercio en los días 31 de diciembre y 1 de enero de 2026

Supermercados

Walmart

Miércoles 31 de diciembre : Hasta las 18:00 en Líder y hasta las 18:30 horas en Express.

: Hasta las 18:00 en Líder y hasta las 18:30 horas en Express. Jueves 1 de enero: Cerrado.

Unimarc

Miércoles 31 de diciembre : Hasta las 18:30 horas.

: Hasta las 18:30 horas. Jueves 1 de enero: Cerrado.

Tottus

Miércoles 31 de diciembre : Hasta las 18:30 o 19:00 horas, según local.

: Hasta las 18:30 o 19:00 horas, según local. Jueves 1 de enero: Cerrado.

Jumbo

Miércoles 31 de diciembre : Hasta las 18:30 horas.

: Hasta las 18:30 horas. Jueves 1 de enero: Cerrado.

Santa Isabel

Miércoles 31 de diciembre : Hasta las 18:30 horas.

: Hasta las 18:30 horas. Jueves 1 de enero: Cerrado.

Centros comerciales

Mall Plaza

Miércoles 31 de diciembre : Hasta las 18:00 horas.

: Hasta las 18:00 horas. Jueves 1 de enero: Solo gastronomía y entretenimiento.

Cenco Malls

M iércoles 31 de diciembre : Hasta las 19:00 horas.

: Hasta las 19:00 horas. Jueves 1 de enero: Cerrado.

Mall Marina

Miércoles 31 de diciembre : Hasta las 18:30 horas.

: Hasta las 18:30 horas. Jueves 1 de enero: Cerrado.

Open Plaza

Miércoles 31 de diciembre : Hasta las 20:30 horas.

: Hasta las 20:30 horas. Jueves 1 de enero: Solo gastronomía y entretenimiento.

Parque Arauco

Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:00 horas.

Jueves 1 de enero: Solo gastronomía y entretenimiento.

¿Qué locales pueden abrir el 1 de enero de 2026?

El día jueves 1 de enero la mayoría de los comercios permanecerá cerrada por el feriado irrenunciable. No obstante eso, de acuerdo a la Dirección del Trabajo, hay locales que sí pueden abrir: