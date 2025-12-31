Horarios Año Nuevo 2026: Así funcionará el comercio este 31 de diciembre y 1 de enero - Chilevisión

A continuación te contamos los horarios de funcionamiento de centros comerciales y supermercados en el país.
Cada vez falta menos para despedir al 2025 y recibir con todo el 2026. Como en cada festividad, el comercio —como supermercados o centros comerciales— funcionará con horarios especiales.
Cabe recordar que los cambios de horario aplicarán exclusivamente para hoy, miércoles 31 de diciembre, pues este 1 de enero será feriado irrenunciable y los comercios no abrirán, salvo excepciones.
A continuación te contamos los horarios de funcionamiento de centros comerciales y supermercados en el país.
Año Nuevo: Así funcionará el comercio en los días 31 de diciembre y 1 de enero de 2026
Supermercados
Walmart
- Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:00 en Líder y hasta las 18:30 horas en Express.
- Jueves 1 de enero: Cerrado.
Unimarc
- Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:30 horas.
- Jueves 1 de enero: Cerrado.
Tottus
- Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:30 o 19:00 horas, según local.
- Jueves 1 de enero: Cerrado.
Jumbo
- Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:30 horas.
- Jueves 1 de enero: Cerrado.
Santa Isabel
- Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:30 horas.
- Jueves 1 de enero: Cerrado.
Centros comerciales
Mall Plaza
- Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:00 horas.
- Jueves 1 de enero: Solo gastronomía y entretenimiento.
Cenco Malls
- Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 19:00 horas.
- Jueves 1 de enero: Cerrado.
Mall Marina
- Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:30 horas.
- Jueves 1 de enero: Cerrado.
Open Plaza
- Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 20:30 horas.
- Jueves 1 de enero: Solo gastronomía y entretenimiento.
Parque Arauco
- Miércoles 31 de diciembre: Hasta las 18:00 horas.
- Jueves 1 de enero: Solo gastronomía y entretenimiento.
¿Qué locales pueden abrir el 1 de enero de 2026?
El día jueves 1 de enero la mayoría de los comercios permanecerá cerrada por el feriado irrenunciable. No obstante eso, de acuerdo a la Dirección del Trabajo, hay locales que sí pueden abrir:
- Clubes.
- Restaurantes.
- Establecimientos de entretenimiento (cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets).
- Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.
- Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.
- Establecimientos de venta de combustibles.
- Farmacias de urgencia y que deban cumplir turno.
- Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles.