“No es la primera vez”: Cecilia Gutiérrez desclasificó actuar de John Bowe contra Mane Swett - Chilevisión

La actriz viajó el miércoles pasado a ver a su hijo a Nueva York y así poder celebrar su cumpleaños número 13, sin embargo, según la panelsista de Primer Plano, Bowe habría recurrido a una acción que utilizaría periódicamente.

Este lunes, Cecilia Gutiérrez entregó nuevos detalles sobre la situación que enfrenta Mane Swett para poder ver a su hijo en Estados Unidos y recuperar su custodia.

A través de su cuenta de Instagram, Gutiérrez reveló que el padre del niño, John Bowe, lo habría sacado de la ciudad, por lo que Mane Swett no ha podido verlo para celebrar el cumpleaños número 13 del pequeño.

¿Qué pasó con Mane Swett?

"Quería contarles que Mane Swett viajó el miércoles a Nueva York para poder estar con su hijo el día jueves, para poder celebrar con él y no ha podido hacerlo, no ha podido verlo", explicó Gutiérrez.

En esa misma línea, agregó: "Estamos a lunes ya y todavía no puede ver a su hijo, no puede abrazar a su hijo, no puede celebrar con su hijo ¿Por qué? Porque su papá se lo llevó a otra ciudad".

Además, la periodista aseguró que se trata de un actuar recurrente por parte de Bowe: "Esta situación ha pasado ya en varias oportunidades, no es la primera vez que ella viaja a Nueva York y no puede estar con su hijo porque su papá se lo lleva".

Finalmente, Cecilia comentó que Mane Swett no sólo encabeza una batalla legal para recuperar la custodia de su hijo y retornar a Chile, sino que también intenta tener una relación fluida con él, lo que se ha visto afectado en el último tiempo.

Revisa la publicación de Instagram: