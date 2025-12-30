Botota Fox rompe el silencio por Asskha Sumathra en Viña 2026: “Yo no llegaré por un concurso” - Chilevisión

El comediante se refirió a la presencia de Asskha Sumathra en la próxima edición del certamen. Si bien aseguró que "abre puertas para todas las demás", también sorprendió con un ácido comentario.

Botota Fox rompió el silencio tras confirmarse la presencia de Asskha Sumathra en el Festival de Viña del Mar 2026.

Recordemos que el sábado pasado, Sumathra ganó un programa de humor y se convirtió en la primera comediante transformista en llegar con un show propio a la Quinta Vergara.

Ante esto, Botota, personaje interpretado por José Miguel Navarrete, se refirió al arribo de su colega al festival más importante de Chile.

"Abriendo caminos nuestra querida Asskha Sumathra. Todo el éxito del mundo, mi vieja. Dalo toooodo!!!", escribió a través de sus historias de Instagram.

La respuesta de Botota Fox por transformista en Viña 2026

Sin embargo, esta no fue la única respuesta de Botota Fox. Durante el programa No es lo mismo, de canal Tevex, le consultaron sobre esta noticia.

En un primer audio, el humorista afirmó: "Feliz, que le vaya regio porque así abre puertas para todas las demás. Yo creo que es bueno para el rubro del transformismo, para este trabajo y oficio".

Pero todo cambió cuando en el mismo espacio mostraron antiguas declaraciones de Belén Mora durante un show de Asskha Sumathra.

En esa oportunidad, Mora señaló: "Me carga que digan que la gran transformista de Chile es la Botota, porque yo la he visto hacer stand-up y mi amor, no te llega ni acá (se apuntó a los talones)".

Minutos más tarde, Botota envió un nuevo audio, esta vez con un tono más desafiante: "Belén Mora me importa tres mil hectáreas de calla... Y con respecto a Asskha, está bien, pero yo no voy a llegar al festival por un concurso".