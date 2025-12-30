 Botota Fox rompe el silencio por Asskha Sumathra en Viña 2026: “Yo no llegaré por un concurso” - Chilevisión
Minuto a minuto
“Tuvieron mucho tiempo”: El relato de locatario que fue víctima de saqueo en centro comercial Sufrió ACV en medio de emergencia: Quién era el comandante de Bomberos fallecido en Litueche EXCLUSIVO | Conocido productor musical cumple prisión preventiva tras ser denunciado por secuestro EXCLUSIVO | “Yo lo maté”: El audio en que líder del Tren de Aragua reconoce crimen de Ronald Ojeda Contraloría detectó que más de 7 mil faenas mineras no han sido fiscalizadas en más de dos años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/12/2025 17:17

Botota Fox rompe el silencio por debut de transformista en Viña 2026: “No llegaré por un concurso”

El comediante se refirió a la presencia de Asskha Sumathra en la próxima edición del certamen. Si bien aseguró que "abre puertas para todas las demás", también sorprendió con un ácido comentario.

Publicado por CHV Noticias

Botota Fox rompió el silencio tras confirmarse la presencia de Asskha Sumathra en el Festival de Viña del Mar 2026.

Recordemos que el sábado pasado, Sumathra ganó un programa de humor y se convirtió en la primera comediante transformista en llegar con un show propio a la Quinta Vergara.

Ante esto, Botota, personaje interpretado por José Miguel Navarrete, se refirió al arribo de su colega al festival más importante de Chile.

"Abriendo caminos nuestra querida Asskha Sumathra. Todo el éxito del mundo, mi vieja. Dalo toooodo!!!", escribió a través de sus historias de Instagram.

La respuesta de Botota Fox por transformista en Viña 2026

Sin embargo, esta no fue la única respuesta de Botota Fox. Durante el programa No es lo mismo, de canal Tevex, le consultaron sobre esta noticia.

En un primer audio, el humorista afirmó: "Feliz, que le vaya regio porque así abre puertas para todas las demás. Yo creo que es bueno para el rubro del transformismo, para este trabajo y oficio".

Pero todo cambió cuando en el mismo espacio mostraron antiguas declaraciones de Belén Mora durante un show de Asskha Sumathra.

En esa oportunidad, Mora señaló: "Me carga que digan que la gran transformista de Chile es la Botota, porque yo la he visto hacer stand-up y mi amor, no te llega ni acá (se apuntó a los talones)".

Minutos más tarde, Botota envió un nuevo audio, esta vez con un tono más desafiante: "Belén Mora me importa tres mil hectáreas de calla... Y con respecto a Asskha, está bien, pero yo no voy a llegar al festival por un concurso".

Mensaje de Botota Fox en Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

El primer Año Nuevo sin Tommy Rey: El legado popular e íntimo contado por su familia

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | “Yo lo maté”: El audio en que líder del Tren de Aragua reconoce crimen de Ronald Ojeda

CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a una conversación telefónica en la que Alfredo Henríquez Pineda, apodado como Gordo Álex, reconoce ser el autor material del homicidio.

30/12/2025

¿Era verdad? Rosario Bravo rompió el silencio por supuestas restricciones que le puso Daniel Fuenzalida

La enfermera de profesión conversó con Plan Perfecto y entregó su apoyo a su esposo, el médico Carlos Caorsi, quien se sumó a la polémica tras varios meses sin entregar declaraciones sobre el entramado con el animador.

30/12/2025

Asados, cervezas y contenidos para adultos: Los otros videos grabados en cárceles de Chile

Un equipo de Reportajes de CHV Noticias recopiló una serie de registros publicados en plataformas como TikTok que evidencian las celebraciones de internos en diversos penales del país.

30/12/2025

FOTOS | “Mi princesa”: Alexis Sánchez compartió primeras imágenes con su hija y Alexandra Litvinova

El futbolista publicó un tierno mensaje dedicado a su nueva etapa como padre. "Dios y la vida me regala momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida", afirmó en Instagram.

30/12/2025