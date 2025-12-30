¡En 3 países diferentes! Así fue la emotiva revelación de sexo de la hija de Alexis Sánchez - Chilevisión

A través de un emotivo video, Alexandra Litvinova reveló imágenes del momento en que se enteraron del sexo de su hija Bella y cómo le contaron a sus familiares.

Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, compartió un emotivo video acompañada del futbolista, donde muestra cómo fue su revelación de sexo en tres países distintos.

Recordemos que Alexandra y Alexis se convirtieron en padres en noviembre. Sin embargo, optaron por mantener el proceso de embarazo y nacimiento reservado para su círculo íntimo.

Sin embargo, antes de cerrar el año, Litvinova quiso regalar a sus seguidores imágenes inéditas del momento en que se enteraron del sexo de su hija Bella, y cómo le contaron a sus familiares y amigos.

Para ello, la pareja organizó tres instancias: Una más íntima en Italia, en la que sólo estuvieron los dos; otra en Chile con la familia y amigos de Sánchez, y una en Rusia con los cercanos a Alexandra.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La triple revelación de sexo de la hija de Alexis Sánchez

El video parte con Litvinova hablándole a su hija a la cámara. "Hola, soy tu mamá y creo que eres una chica. Pero ayer te vi en una ecografía y creo que, ¿eres chico?", señaló.

Luego, el seleccionado nacional afirmó: "Yo creo que va a ser un hombre. En mi cabeza creo que va a ser una mujer, pero por dentro (en el corazón) va a ser un hombre".

En las siguientes imágenes, la modelo rusa recopiló registros de la triple revelación de sexo. En el caso de Chile, reunieron a familiares en un lugar de Santiago.

Revisa el momento acá: