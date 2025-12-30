 ¡En 3 países diferentes! Así fue la emotiva revelación de sexo de la hija de Alexis Sánchez - Chilevisión
30/12/2025 21:58

¡En 3 países diferentes! Pareja de Alexis Sánchez muestra cómo fue la revelación de sexo de su hija

A través de un emotivo video, Alexandra Litvinova reveló imágenes del momento en que se enteraron del sexo de su hija Bella y cómo le contaron a sus familiares.

Publicado por CHV Noticias

Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, compartió un emotivo video acompañada del futbolista, donde muestra cómo fue su revelación de sexo en tres países distintos.

Recordemos que Alexandra y Alexis se convirtieron en padres en noviembre. Sin embargo, optaron por mantener el proceso de embarazo y nacimiento reservado para su círculo íntimo.

Sin embargo, antes de cerrar el año, Litvinova quiso regalar a sus seguidores imágenes inéditas del momento en que se enteraron del sexo de su hija Bella, y cómo le contaron a sus familiares y amigos.

Para ello, la pareja organizó tres instancias: Una más íntima en Italia, en la que sólo estuvieron los dos; otra en Chile con la familia y amigos de Sánchez, y una en Rusia con los cercanos a Alexandra.

La triple revelación de sexo de la hija de Alexis Sánchez

El video parte con Litvinova hablándole a su hija a la cámara. "Hola, soy tu mamá y creo que eres una chica. Pero ayer te vi en una ecografía y creo que, ¿eres chico?", señaló.

Luego, el seleccionado nacional afirmó: "Yo creo que va a ser un hombre. En mi cabeza creo que va a ser una mujer, pero por dentro (en el corazón) va a ser un hombre".

En las siguientes imágenes, la modelo rusa recopiló registros de la triple revelación de sexo. En el caso de Chile, reunieron a familiares en un lugar de Santiago.

Revisa el momento acá:

Publicidad

