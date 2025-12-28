Alexandra Litvinova reveló íntimo deseo en publicación junto a Alexis Sánchez - Chilevisión

La modelo rusa habló de los cambios que ha experimentado en este último año con la llegada de su bebé junto al futbolista chileno y adelantó que planea visitar el país próximamente.

Alexandra Litvinova compartió una publicación navideña en la que habló sobre los cambios que ha experimentado en el último tiempo.

La modelo rusa se convirtió hace poco en madre por primera vez junto a Alexis Sánchez y en su cuenta de Instagram hizo un recorrido sobre el importante paso que dio.

A través de un video, Alexandra Litvinova comparó cómo celebraba fechas importantes en años anteriores con la actualidad, mostrando una etapa mucho más tranquila y familiar.

En el registro también aparece Alexis Sánchez de espalda, acompañándola en paseos junto a su bebé durante las vacaciones por fin de año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexandra Litvinova | model & 🐶 mama (@litvinova_alexandra)

Quiere venir a Chile

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores, fue que la modelo manifestó su deseo de visitar Chile próximamente.

Así lo evidenció al responder el comentario “qué lindos, vénganse a Chile, mucho calor aquí”. Ante eso Litvinova respondió: “Sí, quiero ver Chile en el verano, mucho”.