“Soy mami”: Novia de Alexis Sánchez reveló importante hito de su embarazo que mantuvo es secreto - Chilevisión

Alexandra Litvinova habló de lo difícil que fue mantener la noticia en secreto durante todo este tiempo en un video donde mostró su "mayor secreto".

Alexandra Litvinova, novia de Alexis Sánchez, rompió el silencio luego de mantener oculto su embarazo durante nueve meses.

Aunque era un secreto a voces, fue recién hasta la semana pasada que la modelo confirmó que esperaba su primer hijo con las primeras imágenes junto al futbolista chileno y el mensaje “1+1=3”.

A través de su cuenta de Instagram la también influencer compartió una actualización y se sinceró sobre lo difícil que fue mantener la noticia en secreto.

El secreto de Alexandra Litvinova

“Tengo un secreto que decirles. Todas las chicas saben…Soy mamá”, confirmó en un video en su cuenta de Instagram, haciendo lpsync con una canción.

En la publicación explicó que “mantenerlo escondido por 9 meses fue realmente difícil. Sin redes sociales, sin amigos, sin vida afuera del hogar”.

“El embarazo es algo que quieres compartir con todo el mundo y al mismo tiempo, mantenerlo contigo. Ahora, que el secreto está revelado, se siente increíble ser capaz de hablarlo y compartir momentos de este viaje”, agregó.