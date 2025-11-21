"1+1=3": Pareja de Alexis Sánchez comparte primeras fotos y confirma su embarazo - Chilevisión

Este viernes la modelo rusa utilizó la red social Instagram y compartió varias fotos de su embarazo donde además aparece el tocopillano.

Alexandra Litvinova, novia de Alexis Sánchez, confirmó lo que era un secreto a voces, junto al tocopillano se convertirán en padres.

Si bien, muchas se dijo que la pareja estaba esperando la llegada de su primer hijo, ninguno de los dos se había manifestado al respecto y tampoco habían hecho algún tipo de alusión en redes sociales.

Eso hasta hoy, ya que este viernes la modelo rusa utilizó la red social Instagram y compartió varias fotos de su embarazo donde además publicó "1+1=3".

Con esto se confirma que el máximo goleador de la historia de la Selección Chilena y de hoy 36 años, se convertirá en padre por primera vez.

Cabe señalar que la rusa dejó Italia, donde estaba radicada y se mudó junto al delantero a Sevilla, donde Alexis se ha podido reencontrar con buenas actuaciones y goles, dejando atrás su muy mal segundo ciclo en Udinese.