Alexandra Litvinova se hizo viral al mostrar su nueva vida en Sevilla: Paseó junto a Alexis Sánchez y sus perros - Chilevisión

La modelo rusa subió un video de paseo junto a los perros del goleador histórico de La Roja.

El romance de Alexandra Litvinova y Alexis Sánchez parece estar bien encaminado, o al menos así los muestran las recientes historias de la modelo rusa en Instagram.

Y es que la joven de 25 años publicó lo que parece ser el primer registro junto con el futbolista... y más concretamente con sus perros.

En la mencionada red social, la modelo e influencer grabó dando un paseo junto a los canes —Chapi y Laika— del goleador histórico de La Roja, a quien le podemos ver apenas su espalda.

Lo hizo, además, agregando una breve pero decidora descripción: "My team (mi equipo)".

Aunque no han confirmado su romance, y mucho menos se han mostrado en público como pareja, Litvinova ya dio pistas de que la cosa va en serio con un detalle que no pasó desapercibido.

En su Instagram, la modelo rusa cambió su descripción y colocó "Sevilla, España".

Mira acá el video: